Susirūpino dėl Partizanų gatvėje atsiradusio šiukšlyno

„Kauno dienos“ skaitytoja Elena įsitikinusi, kad Partizanų gatvės sklype tarp „Iki“ parduotuvės ir išvažiavimo iš Kauno – tikrų tikriausia netvarka, atliekos vežamos sunkvežimiais. Moteris tikisi, kad sklypas bus sutvarkytas.
„Daug kur matome plakatus „Kaunas tvarkosi“, bet tai, kas vyksta Partizanų gatvėje priešais Iki“ parduotuvę, nepanašu į tvarkymąsi. Čia ant gražios pievos atsirado statybinių atliekų ir žemių sąvartynas.
Nuo 7 val. ryto sunkiasvorės mašinos veža ir pila įvairias atliekas. Dulkės ir triukšmas, užteršta aplinka viduryje miesto. Šalia gyvena žmonės. Šalia – autobusų stotelė. Automobiliai labai apdulka. Kiek tai tęsis? Paprastai niekas paskui nesutvarko. Kas už tai atsakys?“ – dėstė Elena.
Dienraštis pasiteiravo miesto savivaldybės specialistų, ar šioje vietoje išduotas koks nors statybų leidimas ir ar žinoma apie šiukšlyną.
„Adresu Partizanų g. 67A išduotas leidimas planiniams kasimo darbams vykdyti. Užsakovas – AB ESO, rangovas – UAB „Vytrita“. Visus darbus atlikęs rangovas įsipareigojo atstatyti dangas, kaip tai numato Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl leidimų atlikti kasinėjimo darbus miesto teritorijoje“, – apie tai, kad aplinka bus sutvarkyta, komentavo Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyr. specialistė Megilė Čekalinaitė.
Naujausi komentarai