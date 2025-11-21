Svarbi informacija vykstantiems į Kalėdų eglutės įžiebimo šventę!

„Kviečiame kauniečius ir miesto svečius rinktis keliones viešuoju transportu, taip išvengsite rūpesčių ir spūsčių. Vyks papildomi autobusų maršrutai.
Šventės metu, esant dideliems žmonių srautams ir (ar) susidarius spūstims, patekimas į Rotušės aikštę gali būti ribojamas siekiant užtikrinti žmonių saugumą“, – rašo Kauno miesto savivaldybė.
Primename, kad lapkričio 22 d. Kaune, Rotušės aikštėje, bus įžiebta pagrindinė miesto žaliaskarė. Galėsite pasitikti gražiausias metų šventes Senamiesčio širdyje!
Įžiebimo šventės metu Rotušės aikštėje nuo 18 val. muzikinius kūrinius dovanos Gabrielė Bukinė, Otilija ir Sofija Kiekytės, Jaunystės choras, Mantas Jankavičius, Liepa Mondeikaitė-Norkevičienė, Adomas Vyšniauskas, Algirdas Kaušpėdas „Sisters on Wire“.
