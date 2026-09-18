Tarp Antikos ir dirbtinio intelekto: Kauno mokiniams – klasikinio ugdymo kryptis

Praturtintas ugdymo laukas
Kaune prie jau siūlomų išskirtinių ugdymo krypčių – inžinerinio, ekologijos ir aplinkos technologijų, humanistinės kultūros, katalikiškojo, verslumo, sporto ir sveikatos – prisideda ir klasikinis ugdymas. Jį nuo šiol pirmoms-dvyliktoms klasėms siūlys Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo licėjus.
Nauja specializuota ugdymo programa remiasi laiko patikrintais principais ir sudaro iki 30 proc. viso pamokų turinio. Vaikai čia mokosi filosofijos, klasikinių ir šiuolaikinių kalbų bei menų, logikos ir reflektavimo, retorikos, kultūros istorijos. Jie taip pat turi galimybę prisiliesti prie universitetinių veiklų ir tarptautinių patirčių.
Visa tai ne pavienės iniciatyvos, o nuosekli Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtinta ugdymo programa. Dirbtinio intelekto amžiuje toks ugdymas tampa sąmoningu pasirinkimu stiprinti tai, ko už mokinį negali padaryti technologijos – gebėjimą kelti klausimus, kritiškai vertinti informaciją, argumentuoti savo mintis, priimti sprendimus ir formuoti vertybėmis grįstą požiūrį.
„Klasikinis ugdymas nėra žingsnis į praeitį – priešingai, šiandien tai investicija į jauno žmogaus gebėjimą mąstyti, suprasti ir atsakingai veikti. Kaunui, universitetų miestui, svarbu nuo pat mažumės sudaryti sąlygas atsiskleisti skirtingus talentus ir interesus turintiems vaikams.
Vieni renkasi inžineriją, kiti – sportą, menus ar technologijas. Tikiu, kad klasikinis ugdymas taps keliu besidomintiems kalbomis, kultūra, istorija ir mąstymu. Licėjus augins būsimus humanitarus, kūrybininkus ir plačios pasaulėžiūros talentus“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
VDU klasikinio ugdymo licėjus veiklą vykdo Vokiečių g. 164 ir Partizanų g. 118. Mokiniai į specializuoto klasikinio ugdymo programą priimami atrankos būdu pagal nustatytus gebėjimų vertinimo kriterijus.
Klasėje – akademiškumo pradmenys
„Šiandien dažnas vaikas vos per kelias sekundes gauna atsakymus į norimus klausimus, tačiau nebūtinai kritiškai įsivertina ar ta informacija teisinga. Klasikinis ugdymas padeda ugdyti gebėjimą suprasti, o ne tik sužinoti. Tai lydi nuo pirmųjų metų mokyklos suole iki pat pasirengimo brandos egzaminams bei studijoms.
Dar vienas mūsų išskirtinumas užkoduotas įstaigos pavadinime – universitetinis identitetas. Mokslo alkis ir smalsumas gali prasidėti jau mokykloje. Vaikai turi galimybę susipažinti su akademine aplinka, skirtingomis mokslo kryptimis ir studijų galimybėmis, tyrinėjimo kultūra“, – pasakojo VDU klasikinio ugdymo licėjaus direktorė Jolanta Vengalienė.
Pasak jos, partnerystė su VDU nėra tik formalumas. Jis apima bendras edukacines, akademines ir kultūrines veiklas, mokinių profesinį orientavimą, pažintį su studijų programomis. Licėjaus auklėtiniai gali naudotis VDU virtualiomis laboratorijomis, Botanikos sodo programomis bei Žemės ūkio akademijos tiriamąja baze. Ši prieiga ypač reikšminga vyresniųjų klasių mokiniams, kurie renkasi profesinį kelią.
Dirbtinio intelekto amžiuje toks ugdymas tampa sąmoningu pasirinkimu stiprinti tai, ko už mokinį negali padaryti technologijos.
Dar daugiau galimybių atsiveria vidurinio ugdymo pakopoje. Mokiniai gilinasi į lotynų kalbą ir filosofiją, gali rinktis logiką, retoriką, kultūros istoriją, susipažinti su skirtingomis užsienio kalbomis. Platus mokymosi profilis padeda ugdyti universalius gebėjimus, svarbius humanitarinių, socialinių ir kitų sričių studijose.
Pavyzdžiui, retorika moko vaikus ne tik gražiai kalbėti, bet argumentuotai ir įtaigiai, etiškai komunikuoti. Logika leidžia atpažinti mąstymo klaidas ir nuosekliai spręsti problemas. Filosofija – kelti klausimus ir apmąstyti kompleksines problemas, kur ne visada yra tik vienas teisingas atsakymas. Lotynų ir senoji graikų kalbos atveria Europos kalbų, mokslo, teisės, medicinos ir kultūros ištakas, o kultūros istorija padeda suvokti, kaip praeitis formuoja šiandienos visuomenę.
„Labai vertinu, kad mano abu sūnūs turi unikalią galimybę kur kas iš arčiau susipažinti su Antikos kultūra, lotynų kalba, klasikine gramatika bei turėti be galo įdomias ir įtraukiančias pamokas. Puikiausias praktinis to įrodymas – iš mokyklos grįžus iš vaikų sulaukti: „Ar žinojai, kad…?“.
Esu tikra, kad labiausiai augame keldami klausimus ir ieškodami atsakymų į juos. Kai vaikai gali ne tik namų aplinkoje, bet ir licėjuje drąsiai klausti, diskutuoti, ieškoti ir atrasti, rezultatų galime pasiekti gerokai greičiau ir nuosekliau“, – asmenine patirtimi dalijosi licėjaus tėvų tarybos pirmininkė Agnė Ramanauskė.
Tarptautiškumo tinklai
Klasikinis ugdymas licėjuje neapsiriboja tik vadovėliuose perskaitytomis žiniomis. Mokiniai kartu su lydinčiais mokytojais turi galimybę gyvai pažinti Antikos pasaulį: keliauti po senovės Graikijos ir Italijos miestus bei jų apylinkes, lankytis istoriniuose ir kultūriniuose objektuose, mokytis bei gyventi kartu su kitų šalių bendraamžiais. Vien per 2025-uosius licėjuje įgyvendinti šeši tokio pobūdžio projektai.
Pagal mainų programas licėjaus mokiniai ir mokytojai viešėjo klasikinį ugdymą vykdančiose Italijos ir Graikijos mokyklose, ten užsimezgusios draugystės tęsėsi Kaune. Tokiu būdu italai, graikai tapo savotiškais Lietuvos kultūros ambasadoriais savo šalyse, o kauniečiai iš kelionės parsivežtas patirtis perdavė savo klasiokams ir draugams.
Svarbi bendrystės dalis – UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklas (ASPnet), kuriam priklauso ir VDU klasikinio ugdymo licėjus. Tarptautinės kelionės ir mainai siejami ir su UNESCO puoselėjamomis temomis: kultūros paveldo išsaugojimu, žmogaus teisėmis, skirtingų kultūrų pažinimu, pilietiškumu, tvarumu ir atsakomybe už savo aplinką.
Per tarptautinius projektus tiek kauniečiai, tiek į Lietuvą atvykstantys užsieniečiai tyrinėja į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktus objektus, mokosi juos vertinti ne tik kaip istorinius paminklus, o kaip visai žmonijai svarbų kultūros paveldą. Svečiams pristatomas Kauno modernizmas, kitos šalies vertybės, o kauniečių maršrutai driekiasi per senųjų civilizacijų miestus – Romą, Pompėją, Spartą ir kitas istorines lokacijas.
Gyvas jų pažinimas padeda geriau suprasti ir šiandienos pasaulį. Diskutuodami ir nagrinėdami praeities civilizacijas, mokiniai aiškinasi, iš kur kilo demokratijos, pilietiškumo ir bendruomeniškumo idėjos, kodėl svarbus žmogaus orumas ir atsakomybė už savo sprendimus. Tarptautinės patirtys taip pat leidžia savo šalies kultūrą matyti platesniame, Europos ir pasaulio, kontekste.
Patiems gabiausiems mokiniams atsiveria ir papildomos akademinės veiklos: Nacionalinė lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada, Antikos žinių konkursas. Taip pat platus spektras paskaitų bei kiti renginių, leidžiančių klasikinėje programoje įgytas žinias pritaikyti praktiškai, išbandyti save.
Laukia daugiau pokyčių
VDU klasikinio ugdymo licėjaus plėtra nesibaigia tik turiningomis pamokomis. Planuojama atnaujinti ir pačias mokymosi erdves. Šiuo metu rengiamas Vokiečių g. pastato atnaujinimo projektas, kuriuo dalis mokyklos erdvių bus pritaikomos klasikinio ugdymo poreikiams.
Numatyta įrengti erdves parodoms, kūrybinių projektų vystymui, debatams. Taip pat klasikinė biblioteka-skaitykla su erdve susitikimams su mokslininkais, rašytojais ir universiteto dėstytojais. Daugiau dėmesio bus skiriama ir pedagogų darbo sąlygų gerinimui.
Jeigu viskas vyks pagal planą, projektavimo darbai užtruks iki 2027 metų vasaros. Nupirkus rangą, bus siekiama atnaujinimo darbus atlikti per 2028–2029-uosius.
Vien per 2024–2025 metus į ugdymo įstaigą miestas investavo virš 300 tūkst. eurų. Lėšos skirtos pastatų atnaujinimui, STEAM laboratorijos įrengimui, nusiraminimo kambariams, virtuvės patalpų modernizavimui, lauko ir vidaus remonto darbams.
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