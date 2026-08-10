 Tarp šalia esančių Kauno degalinių – didžiulis degalų kainų skirtumas

Tarp šalia esančių Kauno degalinių – didžiulis degalų kainų skirtumas

2026-08-10 17:54
Valdas Kasperavičius

Prieš mėnesį benzino ir dyzelino kainos Lietuvoje labai nesiskyrė – litras benzino buvo pigesnis tik vienženkliu skaičiumi. Šiandien Kaune apsilankęs prie keturių skirtingų tinklų degalinių įsitikinau, kad nuo to laiko kur kas labiau pabrango dyzelinas. Dabar skirtumas tarp A 95 benzino ir dyzelino kainų gerokai padidėjo ir siekia 25-27 centus.

Iš šiandien aplankytų Kauno degalinių pigumu smarkiai išsiskyrė EMSI degalinė, esanti Savanorių prospekte, šalia Muravos sankryžos. Joje litras A 95 benzino kainavo 1,669 euro, dyzelino – 1,919 euro.

Valdo Kasperavičiaus nuotr.

Kitose šalia Muravos sankryžos bei Pramonės prospekte esančiose degalinėse ir benzinas, ir dyzelinas buvo pardavinėjamas gerokai brangiau. „Neste“ degalinėje A 95 benzinas kainavo 1,839 euro, dyzelinas – 2,109 euro.

„Viada“ degalinė Pramonės prospekte benziną ir dyzeliną pardavinėjo trimis centais brangiau nei „Neste“ – A 95 benzinas kainavo 1,869 euro, dyzelinas – 2,139 euro.

Brangiausiai degalai kainavo prie Muravos sankryžos įsikūrusioje „Circle K“ degalinėje. Litras A 95 benzino kainavo 1,879 euro, dyzelino – 2,149 euro.

Pirmadienį Lietuvoje benzino kainos svyravo nuo 1,61 iki 1,89 euro. Vidutinė benzino kaina buvo 1,73 euro. Dyzelino kaina svyravo nuo 1,87 iki 2,17 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,98 euro.

 

 

Šiame straipsnyje:
Kauno degalinės
degalai
benzinas
dyzelinas
neste
Muravos sankryža
Viada
Emsi

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