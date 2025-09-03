Tarsi užprogramuota: raudoniausios spūsčių Kaune vietos

Kauno apskr. VPK Kelių policijos skyriaus 1-ojo poskyrio viršininkas Povilas Maila nurodė, kad didžiausios transporto priemonių spūstys rytinio piko metu yra matomos ties įvažiavimais į miestą, Raudondvario pl., Marijampolės pl., T. Masiulio g., Šilainių pl., taip pat Savanorių pr., Raudonvario pl., Taikos pr., Veiverių g., Pramonės pr.
Situacijai meškos paslaugą daro kelių remonto darbai. „Šiuo metu darbai vyksta A1 kelyje prie Kauno, ties Ašigalio g., ties nusukimais į Giraitės k. ir Vandžiogalos pl., taip pat Birštono g. ir K. Mindaugo pr. sankryžoje, Žemaičių pl. prie Milikonių kalno, Užnemunės g. ir kitose vietose. Tokiose vietose vairuotojai privalo būti ypač dėmesingi – sumažinti greitį, laikytis atstumo, neskubėti“, – akcentavo P. Maila.
Nusidriekusios transporto eilės, vos judantis eismas – tik viena bėdų. „Esminis pasikeitimas eisme po vasaros – jo intensyvumas. Į miestą grįžta studentai iš kitų miestų, po vasaros atostogų į gatves sugrįžta daugelis gyventojų, todėl spūstys ir iššūkiai tiesiog neišvengiami“, – sakė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus viršininkas Vigintas Lukošius.
Tokiose vietose vairuotojai privalo būti ypač dėmesingi – sumažinti greitį, laikytis atstumo, neskubėti.
Anot jo, dažniausios vairuotojų klaidos rugsėjo pradžioje – saugaus atstumo ir greičio nesilaikymas, manevravimo taisyklių pažeidimai, nepraleidimas pagrindiniu keliu važiuojančių transporto priemonių.
Daugiau dėmesio eismo saugumui, pasak V. Lukošiaus, turėtų skirti ir dviratininkai, paspirtukininkai bei pėstieji. „Svarbiausia – atidumas ir pagarba vieni kitiems. Visiems reikia prisiminti, kad rugsėjį gatvėse daug vaikų, kurie neturi didelės patirties. Pėstiesiems patariama prieš žengiant į perėją įsitikinti, jog vairuotojai juos tikrai pastebėjo, vengti telefono naudojimo kertant gatvę, o dviratininkams ir paspirtukininkams – taip pat laikytis KET, nenaudoti ausinių ir pasirūpinti, kad transporto priemonė būtų matoma. Suaugusiųjų atsakomybė ir pavyzdys rugsėjį ypatingai svarbu“, – akcentus dėliojo pareigūnas.
