Teismas paskelbė verdiktą dėl pusiaukelės namų Domeikavoje

Kaip teigiama LVAT pranešime spaudai, praėjusią savaitę teismas nenustatė pagrindo pripažinti neteisėtais Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) veiksmus, kuriais 2023 m. gruodžio 14 d. Domeikavoje pradėta pusiaukelės namų veikla.
Domeikavos bendruomenės nariai savo skundą grindė tuo, kad Kauno pusiaukelės namai yra naujai įsteigta savarankiška įstaiga, kuriai steigti LKT esą neturėjo teisinio pagrindo.
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad savarankiška LKT, vykdydama jai pavestas funkcijas įgyvendina per savo administracijos padalinius, todėl pusiaukelės namai laikytini ne naujai įsteigta savarankiška įstaiga, bet viena iš kalėjimo – LKT administracijos padalinio – atviro tipo bausmės atlikimo veiklos vietų.
„Taigi pusiaukelės namų tinklo plėtra yra tarnybos veiklos organizavimo priemonė, kai jai pavestos funkcijos pradedamos vykdyti naujose atitinkamų kalėjimų veiklos vietose. Kauno pusiaukelės namų atidarymas buvo nuosekliai vykdytos valstybės bausmių vykdymo sistemos reformos, suplanuotos Teisingumo ministerijos ir tarnybos dokumentuose, dalis“, – teigiama LVAT pranešime spaudai.
Bylą išnagrinėjusi teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad pagal bendruosius viešumo, skaidrumo ir gero administravimo reikalavimus, suinteresuotiems asmenims turi būti suteikta pakankamai informacijos ir reali galimybė išdėstyti savo poziciją dėl šiuo atveju pusiaukelės namų statybų.
Anot teismo, byloje nustatyta, kad vietos bendruomenė apie numatomą pusiaukelės namų veiklą konkrečiu adresu buvo informuota iki šios veiklos pradžios, surengiant susitikimus su gyventojais.
„Bendruomenės išsakyti nuogąstavimai turėjo realios įtakos nustatant pusiaukelės namų veiklos sąlygas: atsisakyta sumanymo tame pačiame pastate įkurdinti Lietuvos probacijos tarnybos padalinį, apribotas apgyvendinamų nuteistųjų skaičius, sugriežtinta jų atranka ir numatytos papildomos saugumo priemonės. Todėl teismas padarė išvadą, kad, nepaisant informavimo trūkumų pradiniame etape, vietos bendruomenei buvo sudaryta reali galimybė išdėstyti savo poziciją. Jos nurodytos saugumo rizikos buvo įvertintos, imtasi atitinkamų kontrolės priemonių, numatytas tolesnis konsultavimasis su bendruomene“, – nurodoma LVAT pranešime.
Byloje pabrėžta, kad viešasis interesas užtikrinti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją, jų laipsnišką ir kontroliuojamą grįžimą į visuomenę, socialinių ryšių atkūrimą ir nusikalstamų veikų recidyvo mažinimą yra tiesiogiai susijęs su visos visuomenės saugumu. Anot teismo, šis interesas turi būti derinamas su vietos bendruomenės interesu gyventi saugioje aplinkoje, gauti pakankamai informacijos ir užtikrinti, kad objektyviai pagrįstos rizikos būtų tinkamai įvertintos bei valdomos. Tačiau, teismo vertinimu, toks interesų derinimas savaime nereiškia, kad vietos bendruomenės nepritarimui turi būti suteikta besąlygiška pirmenybė ar kad dėl jo pusiaukelės namų veikla apskritai negali būti vykdoma gyvenamojoje vietovėje.
ELTA primena, kad pusiaukelės namai Kauno rajone, Domeikavoje, veiklą pradėjo 2023 m. gruodžio viduryje. Pranešus apie planus atidaryti šiuos pusiaukelės namus, tokiu sprendimu piktinosi vietos bendruomenė bei rajono savivaldybė. Savo saugumu susirūpinusių vietos gyventojų teigimu, toks projektas juos nemaloniai nustebino, nes apie tokius planus vietos bendruomenė nebuvo iš anksto informuota. Todėl dėl pusiaukelės namų įkūrimo proceso gyventojai kreipėsi į teismą.
Iš viso šiuo metu šalyje veikia aštuoni pusiaukelės namai – Vilniuje, Alytuje, Marijampolėje, Pravieniškėse, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje ir Domeikavoje.
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