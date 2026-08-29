Trims teismams ieškoma naujų vadovų

Asmenų, ketinančių dalyvauti atrankoje, sąrašas bus sudarytas iki rugsėjo 25 d. Šį sąrašą sudaro Nacionalinė teismų administracija.
Lietuvos apeliacinio teismo vadovo vieta liko tuščia birželį, kai Seimas nepritarė tuomečio jo vadovo Nerijaus Meilučio antrai kadencijai.
Tuo metu dabartinio Kauno apygardos teismo pirmininko Mariaus Bartninko kadencija ir Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkės Viktorijos Šelmienės kadencija baigsis šiemet gruodį.
Pagal Konstituciją, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininką iš šio teismo teisėjų skiria prezidentas Seimo pritarimu.
Lietuvos apeliacinis teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėjantis apeliacinius ir kitus skundus dėl Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardų teismų procesinių sprendimų civilinėse ir baudžiamosiose bylose. Lietuvos apeliacinio teismo išimtinė kompetencija yra prašymų pripažinti ir vykdyti Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių ir tarptautinių teismų bei arbitražų sprendimus nagrinėjimas.
Kauno apygardos teismas yra antras pagal dydį apygardos teismas šalyje, jis nagrinėja įvairias, kaip apygardos teismui, priskiriamas civilines, administracines ir baudžiamąsias bylas.
Vilniaus miesto apylinkės teismas yra didžiausias teismas šalyje, čia dirba daugiau nei 100 teisėjų. Kaip skelbia šis teismas, jame nustatytos 186 valstybės tarnautojų ir 163 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės.
Šiems tarnautojams keliami aukšti kvalifikacijos, išsilavinimo reikalavimai, bet dėl darbo užmokesčio lygio nei teisėjo padėjėjo, nei posėdžių sekretoriaus pareigybė nėra konkurencinga lyginant ir su privačiu sektoriumi, ir su kitomis valstybės institucijomis. Dėl šios priežasties teismo darbuotojų kaita siekia iki 15 proc. per metus. Dėl nuolatinio darbuotojų trūkumo teisėjų padėjėjams, teismo posėdžių sekretoriams, raštinės specialistams tenka dirbti papildomu darbo krūviu ir nuolat mokyti naujai į darbą priimtus darbuotojus.
Apylinkės teismo pirmininką skiria ir atleidžia prezidentas Teisėjų tarybai patarus.
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