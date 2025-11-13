Iš ugniagesių – svarbus priminimas gyventojams: būtina patikrinti kartą per mėnesį

Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, dūmų detektorius reaguoja į dūmų ar nematomų degimo produktų kiekį ore. Jis gali aptikti ir rusenimą, ir degimą. Kambaryje atsiradus net nedideliam dūmų kiekiui, jis ima skleisti garso signalą, kuris pažadina miegančiuosius ir perspėja apie kilusį gaisrą.
Kaip teigiama, dūmų detektorius būtina įrengti prie miegamųjų kambarių ir kiekviename namo aukšte. Jei miegama užsidarius duris, jie būtini ir miegamuosiuose kambariuose.
Taip pat kartą per mėnesį būtina patikrinti, ar dūmų detektorius veikia. Tam tereikia paspausti kontrolinį mygtuką. Jeigu signalo nėra, gali tekti keisti jo maitinimo elementus. Bent kartą per mėnesį reikia nuvalyti nuo dūmų jutiklių dulkes ir voratinklius.
Ugniagesiai pabrėžė, kad dūmų detektorių jautrumas bėgant laikui mažėja. Kartą per dešimt metų juos reikia pakeisti naujais. Kiekviename gyvenamojo būsto aukšte turi būti įrengtas bent vienas autonominis dūmų detektorius.
„Tai yra minimalus reikalavimas, tačiau dūmų plitimą riboja įvairios pastato konstrukcijos – sienos, durys, perdangos ir panašiai. Rekomenduojama šiuos prietaisus įrengti kiekvienoje patalpoje, kurioje žmonės miega, ir koridoriuose arba bendrose erdvėse prieš miegamuosius. Nepatariama jų įrengti virtuvėje ar tose vietose, kur gali išsiskirti garai“, – akcentavo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovai.
