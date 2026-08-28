Ukrainos vaikai Kaune galėjo pailsėti nuo krentančių bombų

„Kaune atostogavo vaikai iš Ukrainos. Rugpjūtį svečiai iš Charkivo kartu su lydinčiais asmenimis atvyko pailsėti saugioje aplinkoje ir šiek tiek atsikvėpti nuo fronto linijos zonos“, – naujiena pasidalijo miesto atstovai.
Savaitė buvo kupina naujų atradimų ir nerūpestingų akimirkų, leidusių vaikams bent trumpam pamiršti kasdienius rūpesčius.
Ukrainiečių vaikai aplankė Kauno senamiestį, plaukė laivu Nemunu, lankėsi „Mokslo saloje“ ir Šilainių baseine. Taip pat dalyvavo įvairiose kūrybinėse veiklose ir renginiuose, kuriose galėjo išlaisvinti fantaziją, įgauti įkvėpimo ar atrasti naujų dalykų.
„Savaitė buvo kupina naujų atradimų ir nerūpestingų akimirkų, leidusių vaikams bent trumpam pamiršti kasdienius rūpesčius“, – pažymėjo Kauno miesto savivaldybė.
Primename, kad Kaunas į karo alinamą Ukrainą ne kartą siuntė humanitarinę pagalbą, miesto autobusus, kurie dabar Ukrainoje suka ratus. Taip pat Kaune apsistoję karo pabėgėliai gali naudotis viešojo transporto lengvata. Miesto vadovai ne kartą viešai yra sakę, kad rems ukrainiečius tiek, kiek reikės, stengdamiesi suteikti reikiama pagalbą.