Vaišvydavos mokykla – ant pokyčių slenksčio

Vaikų vertos erdvės
Vaišvydo g. 28 esanti ugdymo įstaiga jau kitąmet išgyvens renesansą: daugiau kaip 100 metų veikianti Kauno Vaišvydavos mokykla bus atstatyta funkcionalesnė ir šiuolaikiškesnė. Prastos būklės, nepatogių išplanavimų pastatas po rekonstrukcijos bus bene keturis kartus didesnis. Bendrasis plotas išaugs nuo 2221 iki 8090 kv. m. Tai leis sukurt apie 350 naujų vietų mokiniams ir darželinukams prie jau esamų 169.
Pagal UAB „Projektų ekspertai“ viziją, čia iškils dviejų aukštų A++ energinio naudingumo klasės pastatas su atskiromis bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo erdvėmis. Ant objekto stogo bus perkelta esama saulės elektrinė, kurios galia siekia 55 kW.
Naujose erdvėse suplanuoti darželinukų ugdymo bei pradinukų ir vyresnėlių mokymo kabinetai, STEAM ir laisvalaikio erdvės, biblioteka. Greta numatytas informacinis centras, valgykla ir patalpos administracijai. Ugdymo įstaiga bus pilnai aprūpinta reikalinga įranga, baldais ir priemonėmis. Numatoma, kad pastatas turės ir vidinį kiemą su terasa laisvalaikiui ar renginiams.
Jeigu viskas vyks pagal planą, darbai startuos kitų metų antroje pusėje. Projekto vertė – 12,84 mln. eurų iš Europos Sąjungos ir Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų.
Dėmesys sportui ir saugumui
Rekonstrukcijos projektas apima ir sporto infrastruktūros plėtrą. Pagal architektų viziją, Vaišvydavos mokykla turės bene didžiausią sporto salę tarp miesto bendrojo ugdymo įstaigų. Erdvės padvigubės – nuo esamų 565 kv. m iki 1 035 kv. m. Vaikai čia galės žaisti rankinį, tinklinį, krepšinį, salės futbolą ar badmintoną. Greta sporto salės suplanuotos berniukų ir mergaičių rūbinės, trenerių kabinetai.
Numatyta atnaujinti ir aktyvaus laisvalaikio zonas lauke: bus įrengti bėgimo takeliai, universali futbolo aikštė, pritaikyta įvairioms veikloms. Jos plotas sieks apie 1 750 kv. metrus. Teritorijoje bus įrengta ir pilnų matmenų krepšinio aikštelė, atitinkanti visus tarptautinius standartus.
Dėmesio sulauks ir mažiausieji mokyklos bendruomenės nariai. Darželinukams bus įrengtos lauko pavėsinės ir žaidimų aikštelės. Jų veikloms skirtos zonos bus atskirtos nuo vyresnių mokinių erdvių.
Sprendiniai taip pat išsaugos didumą esamų želdynų, vietoj šalinamų prastos būklės medžių bus sodinami nauji.
Projektiniuose pasiūlymuose numatyta įrengti „Kiss and ride“ privažiavimą, apie 17 lauko stovėjimo vietų. Techniniam ir aptarnaujančiam transportui numatomas privažiavimas atskirtas nuo bendrųjų erdvių. Po pastatu planuojama įrengti 20 vietų požeminę automobilių stovėjimo aikštelę, kuri prireikus būtų naudojama kaip priedanga. Čia tilptų apie 550 žmonių.
Vaikų ugdymas nesustos
Rekonstrukcijos laikotarpiu, Kaunas pasitelks jau esamų švietimo įstaigų tinklą vaikų ugdymo tęstinumo užtikrinimui. Atsižvelgiant į praėjusių mokslų metų skaičius, laikini nepatogumai palies kiek daugiau kaip pusantro šimto auklėtinių.
Ugdymo kokybė – mūsų prioritetas, todėl ruošiamės iš pagrindų atnaujinti dar vieną mokyklą.
„Ugdymo kokybė – mūsų prioritetas, todėl ruošiamės iš pagrindų atnaujinti dar vieną mokyklą. Vaišvydavoje sukursime šiuolaikiškas mokslo, laisvalaikio ir sporto erdves vaikams, patrauklias darbo sąlygas bei aplinką pedagogams ir kitiems mokyklos darbuotojams.
Nors rekonstrukcija prasidės tik kitais metais, jau dabar rūpinamės sprendimais, leisiančiais pamokas organizuoti sklandžiai. Esame numatę laikinas ugdymo vietas, suderinę sprendimus su kitomis švietimo įstaigomis“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Ikimokyklinio ugdymo grupes planuojama perkelti į Kauno lopšelio-darželio „Bitutė“ patalpas Tvirtovės alėjoje. Pradinukų ugdymas būtų vykdomas Kauno Motiejaus Valančiaus mokykloje-darželyje, o 5–8 klasių mokinių pamokas numatoma organizuoti VDU klasikinio ugdymo licėjaus Šančių padalinyje. Visos įstaigos per 20–30 minučių pasiekiamos automobiliu.
Apie priimtus sprendimus ir jų įgyvendinimo eigą mokyklos bendruomenė bus papildomai informuojama ir per elektroninius dienynus. Tėvai jau yra gavę pirminį įspėjimą, kad nuo kitų metų rugsėjo jų vaikų ugdymas bus organizuojamas kitose patalpose.
Naujausi komentarai