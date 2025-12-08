Vandžiogaloje įžiebta Kalėdų eglė

„Su dideliu vietos gyventojų bei atvykusių svečių džiugesiu gruodžio 5 d. gražiausių metų laukimas buvo pasitiktas, įžiebiant 14 metrų aukščio sidabrinę eglę su vienuolika mažųjų eglučių, kurias puošė gyventojai bei organizacijos, prisidėdami savo puošyba, kad gražiausių metų švenčių dvasia spindėtų dar ryškiau, dar nuotaikingiau.
Pagrindinė eglė papuošta asociacijos „Vandžiogalos bendruomenė“ narių sukurtais žaislais, kurie buvo gaminami nuo vasaros pradžios. Tai gausybė angelų, žvaigždžių bei aukso burbulų.
Šalia didžiosios eglės mažuosius angelus, esančius ant eglutės, saugos penki didieji angelai, kurie gyventojams skleis šviesą, viltį, tikėjimą bei gerumą“, – rašė asociacija.
