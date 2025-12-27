Verslo nuotaikos Kaune – pozityvios

Verslas ir politika
Politiniai sprendimai daro įtaką verslams, formuoja mokesčius. Pasidomėjome, kaip šiemet politinis laukas veikė verslo nuotaikas.
„Žinoma, neapibrėžtumas politiniame lauke turi įtakos, nes tai dažnai susiję su greitais sprendimais, kurie ne visada būna apgalvoti, bet jais siekiama politinės naudos. Tai apima ir mokesčių reformą, ir kitus klausimus.
Tai turi įtakos daugiau ne tiems verslams, kurie jau veikia, o tiems, kurie dar tik nori ateiti į rinką, ypač iš užsienio. Susidaro įspūdis, kad verslininkai ir politikai gyvena atskirus gyvenimus, bet, nepaisant to, manau, kad Kauno verslininkams 2025-ieji buvo gana geri“, – pastebėjo R. Jocius.
Šiemet šalyje priimti ir nekilnojamojo turto (NT) mokesčio pakeitimai, įsigaliosiantys nuo kitų metų. Kauno savivaldybė patvirtino žemiausią leidžiamą tarifą, kuris sieks 0,5 proc.
„Negaliu sakyti, kad tai kritiniai mokesčiai, tikrai įmanoma išgyventi, nes ekonomika ir žmonių atlyginimai auga. Verslo stabilumą labiau lemia kiti rodikliai nei pakeistas NT mokestis“, – nuomonę išsakė verslininkas.
NT rinka Kaune
Su R. Jociumi aptarėme ir Kauno NT rinką, kokios vyravo šių metų tendencijos ir ko laukti kitąmet.
„Ši rinka – atsigaunanti, turinti teisingą dinamiką. Šiam verslo sektoriui atsigauti reikėjo nuo aukštų palūkanų normų. Dabartinės palūkanos gyventojams yra gana patrauklios, kad jie galėtų įsigyti būstą“, – įžvalgomis dalijosi verslininkas.
Pasak mecenato, kitais metais taip pat galėtų augti NT rinka, apimanti ne tik gyvenamuosius namus, bet ir komercinius objektus. Tiesa, kai kurių objektų mieste vis dar trūksta, tad norėtųsi didesnės jų plėtros.
„Manau, bus dar didesnis rinkos atsigavimas, nes ekonomika atrodo gana subalansuota ir tvari. Be to, naujo būsto poreikis auga ir tai susiję ne tik su demografija, bet ir su tuo, kad žmonės nebenori gyventi senuose butuose, jiems svarbu pagerinti savo gyvenimą. Tikiu, kad būsto rinkoje kitais metais vyraus geros tendencijos.
Komercinis NT yra labai specifinis, nes apima biurus, sandėlius, prekybos patalpas ir pan. Labai norėčiau, kad Kaune atsirastų daugiau viešbučių. Kaunas vis dar neturi nė vieno penkių žvaigždučių viešbučio. Norėtųsi daugiau biurų pastatų, nes jie dažnai susiję su naujomis kompanijomis, kurios ateina į rinką, kuria gerai apmokamas darbo vietas. Aš Kaunu labai tikiu, todėl palinkėsiu, kad šių objektų mieste atsirastų dar daugiau“, – sakė R. Jocius.
