Viename perkamiausių Kauno kvartalų „Piliamiestyje“ – du nauji namai

„Du naujus namus rinkai pristatome matydami didžiulę „Piliamiesčio“ būstų paklausą. Ypač ryškiai ją matome arčiau upės – anksčiau pradėtame statyti „Spindulio“ name butai su vaizdais į upę ir pilį buvo išpirkti pirmiausia, o iki statybų pabaigos likus metams jame laisvi vos keturi būstai. Tai atspindi ir platesnį „Piliamiesčio“ populiarumą: praėjusiais metais Kaune pardavėme 216 butų ir buvome daugiausia būstų mieste pardavusi bendrovė, o nekilnojamojo turto rinkos duomenų platformos „Citify“ duomenimis, šiemet „Piliamiestis“ yra perkamiausias vidutinės ir prestižinės klasės projektas Kaune“, – sakė „YIT Lietuva“ vadovas Kęstutis Vanagas.
Brastos g. 20E iškilsiančiame šešių aukštų A++ energinio efektyvumo klasės name „Šviesa“ bus įrengti 24 dviejų–keturių kambarių, 47–122 kv. metrų ploto butai. Jų kainos su daline apdaila prasidės nuo 4176 eurų už kv. metrą, namą planuojama užbaigti 2027 m. rugsėjį.
Po „Šviesos“ namu bus įrengta 49 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje numatyta ir gyventojų priedanga. Pirmajame aukšte suplanuotos trys komercinės patalpos. Didžiausia, 95 kv. metrų ploto, išsiskirs lenktomis vitrinomis ir vaizdu į Nerį bei Kauno pilį.
Kartu pardavimai pradedami ir jau statomame penkių aukštų „Aušros“ name Brastos g. 20D. Jame suplanuoti 35 dviejų–keturių kambarių, 48–84 kv. metrų ploto butai, kurių kainos su daline apdaila prasidės nuo 3513 eurų už kv. metrą. A++ energinio efektyvumo klasės namą taip pat numatoma užbaigti 2027 m. rugsėjį, po juo bus įrengtos 39 požeminės automobilių stovėjimo vietos.
Abu namai vystomi bendradarbiaujant su „EfTEN Capital“ valdomu fondu „Usaldusfond EfTEN Special Opportunities Fund“. Finansavimą tolesnei kvartalo plėtrai suteikė bankas „Luminor“.
Daugiau dėmesio erdvei ir patogumui
Abu nauji namai pratęsia šio „Piliamiesčio“ etapo architektūrinę kryptį – jų architektūrą kūrė „JP Architektūra“, generalinis projektuotojas – „Viltekta“. Namuose numatomos erdvios laiptinės, daug dėmesio bus skiriama bendrųjų erdvių interjerui, projektuojami dideli balkonai ir terasos.
„Šviesos“ butuose bus montuojami dideli, iš išorės aliuminiu kaustyti mediniai langai, o „Aušros“ – aukštos kokybės plastikiniai langai. Abiejuose namuose numatytas individualiai valdomas grindinis šildymas, taip pat bus įrengta mechaninė oro vėdinimo sistema su individualiais rekuperatoriais.
Būstai bus parduodami su daline apdaila PLUS: įrengtomis vidaus pertvaromis, elektros instaliacija iki numatytų taškų, vandentiekio ir kanalizacijos įvadais bei sumontuotu rekuperacijos įrenginiu.
Vidiniai kiemai bus skirti gyventojų poilsiui – juose numatomos vaikų žaidimų ir ramybės erdvės, daug dėmesio bus skiriama apželdinimui bei tolesniam krantinės tvarkymui.
Paklausą stiprina jau suformuotas kvartalas
Be 59 naujai rinkai pristatomų „Šviesos“ ir „Aušros“ butų, pirkėjai šiuo metu dar gali rinktis iš 62 neparduotų būstų anksčiau pristatytuose „Nevėžio“, „Nemunėlio“, „Spindulio“ ir „Rytmečio“ namuose. Ką tik pastatytame „Nevėžio“ name parduota 83 proc. butų, o dar statomuose „Nemunėlio“, „Spindulio“ ir „Rytmečio“ namuose – 55 proc.
Anot K. Vanago, pirkėjai kvartale renkasi ne tik konkretų būstą, bet ir daugiau nei dešimtmetį plėtojamą miesto dalį. „Piliamiestis“ pradėtas vystyti 2014 metais, o šiuo metu kvartale jau pastatyta 20 daugiabučių su beveik 900 butų. Ateityje planuojama dar 18 namų ir apie 850 būstų.
Kartu su namais buvo tvarkoma ir visa teritorija: palei Nerį įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai, nuo potvynių sauganti damba su apžvalginiu amfiteatru, kvartale kuriamos vaikų žaidimų aikštelės, ramios poilsio zonos ir bendruomenės erdvės. Čia taip pat jau veikia parduotuvės, klinikos, odontologijos kabinetai, grožio ir kitas paslaugas teikiantys verslai.
Kvartalo ryšius su kitomis Kauno dalimis toliau stiprina ir aplink vystoma miesto infrastruktūra. Rekonstruojama Brastos gatvė, statomas Kėdainių tiltas, o statomas pėsčiųjų ir dviračių tiltas turėtų sukurti tiesesnę jungtį su Senamiesčiu.
„Po daugiau nei dešimtmečio plėtros pirkėjai gali vertinti ne vien būsimo namo vizualizacijas, bet ir įveiklintą aplinką – sutvarkytą krantinę, baigtus kiemus, paslaugas ir susiformavusią bendruomenę. Gerėjantis susisiekimas šią miesto dalį dar glaudžiau integruoja į Kauną. Tai suteikia daugiau aiškumo tiek renkantis būstą gyvenimui, tiek vertinant jo ilgalaikę vertę“, – teigė K. Vanagas.
Projekto kokybę patvirtina ir papildomi įvertinimai – „Piliamiesčio“ namai „Nemunas“ ir „Neris“ buvo nominuoti tarp geriausių Baltijos šalių nekilnojamojo turto objektų „Residential RE“ kategorijoje, taip pat projektas yra pelnęs Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) apdovanojimą „Už darnią plėtrą“ bei pripažintas geriausiu gyvenamuoju projektu.
Apie „YIT Lietuva“
Tvarios miestų plėtros ir statybų bendrovė „YIT Lietuva“ šiemet Lietuvoje švenčia 60 metų veiklos jubiliejų ir priklauso vienam didžiausių rytų Europoje statybos paslaugų koncernui „YIT Corporation“.
„YIT Lietuva“ stato namus geram gyvenimui, erdves, kuriose gali atsiskleisti ir klestėti žmonės bei verslai, kuria infrastruktūrą, kuri užtikrina pagrindines visuomenės funkcijas.
Bendrovės šiuo metu plėtojami gyvenamieji projektai apima „Piliamiesčio“ ir „Matau Kauną“ projektus Kaune, taip pat „Virš Šilų“, „Sutartinių“ ir „Naujojo Skanseno“ projektus Vilniuje.
YIT grupė veikia septyniose šalyse, kuriose dirba beveik 4100 profesionalų. 2025 m. pajamos siekė 1,8 mlrd. EUR. „YIT Corporation“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq Helsinki Oy“. www.yitgroup.com YIT. Kuriantys ateičiai.
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