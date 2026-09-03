Vienas bėgimas – dėl mažo žmogaus didelės svajonės

Vaikystė daugeliui mūsų asocijuojasi su lakstymu, žaidimais ir nerūpestingomis dienomis. Tačiau yra vaikų, kuriems paprasčiausias žingsnis nėra savaime suprantamas dalykas. Jiems judėjimas tampa kasdieniu iššūkiu, o maža pažanga – didžiule šeimos švente.
Vienas tokių vaikų – ketverių metų Nojus. Berniukas serga cerebriniu paralyžiumi. Jo ir šeimos kasdienybėje netrūksta reabilitacijos, pastangų, kantrybės ir tikėjimo, kad rytojus gali būti lengvesnis. Dėl šios priežasties Rugsėjo 5-ąją Kaune vyksiantis labdaros bėgimas VAIKAI VAIKAMS šiemet skirtas būtent Nojui.
Kai vaiko svajonė – tiesiog laisviau judėti
Nojaus šeima daro viską, kad berniukas galėtų kuo daugiau judėti, stiprėti ir savarankiškėti. Tam reikalingos ne tik didžiulės pastangos, bet ir specialios reabilitacijos priemonės.
Šiuo metu Nojui reikalingas profesionalus žemo intensyvumo lazerinės terapijos aparatas. Jo kaina siekia beveik 8 tūkst. eurų. Šeimai tai – didelė suma, todėl Rugsėjo 5 d. bėgs vaikai, jų tėvai ir visi norintys bei galintys prisidėti prie kilnaus tikslo. Ir kiekvienas jų žingsnis taps maža pagalbos dalimi.
Nebūtina būti greičiausiam
Labdaros bėgimą VAIKAI VAIKAMS organizuoja Kauno sporto mokykla „Startas“ kartu su Rimanto Kaukėno paramos grupe. Renginio idėja paprasta – suburti žmones bendram tikslui ir parodyti vaikams, kad pagalba kitam gali būti neatsiejama nuo kasdienio gyvenimo. Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, dalyviai galės rinktis 500 metrų, 1 kilometro arba 5 kilometrų distanciją. Šiame bėgime nereikia būti profesionaliu bėgiku. Nereikia siekti rekordo. Nereikia būti greičiausiam. Svarbiausia – ateiti.
Vienam žmogui 500 metrų gali būti tik trumpas pasivaikščiojimas ar lengvas apšilimas. Nojui – kiekvienas savarankiškas žingsnis gali būti kur kas daugiau.
Gerumas, kuris auga nuo mažo žingsnio
Pernai VAIKAI VAIKAMS renginys subūrė beveik 700 žmonių. Šiemet organizatoriai tikisi dar didesnio bendruomenės palaikymo – siekiama suburti apie tūkstantį dalyvių. Tai ne tik skaičius. Tai tūkstantis žmonių, kurie vieną rugsėjo šeštadienį pasirinks ne likti namuose, o padaryti kažką dėl kito. Tai tūkstantis priminimų, kad vaikai gali padėti vaikams. Ir tai galimybė Nojui bei jo šeimai pajusti, kad jų kelyje yra daugybė žmonių, pasirengusių eiti kartu.
Rugsėjo 5-ąją Kauno Ąžuolyno parke skambės ne tik starto signalas. Čia skambės palaikymas, padrąsinimai ir vaikų juokas. 12 val. prasidės 500 metrų bėgimas, 12.30 val. – 1 kilometro distancija, o 13.10 val. į startą stos 5 kilometrų dalyviai. Visiems bėgime dalyvaujantiems vaikams organizatoriai dovanos marškinėlius, o dalyvio mokestis taps auka Nojui ir jo gydymo bei reabilitacijos keliui. Galbūt tą dieną kažkas pirmą kartą nubėgs 500 metrų. Kažkas – pirmuosius savo 5 kilometrus. O kažkas tiesiog ateis pabūti kartu, tačiau Nojui šis renginys gali reikšti kur kas daugiau.
Vaikai gali išmokyti mus svarbiausio dalyko
Kartais suaugusieji vaikams aiškina, kaip reikia būti stipriems, kantriems ir nepasiduoti. Nojaus istorija primena, kad šių dalykų pirmiausia galime išmokti iš pačių vaikų. Iš jų atkaklumo. Iš jų gebėjimo džiaugtis mažiausiais pasiekimais. Iš jų tikėjimo, kad dar vienas bandymas gali būti sėkmingas. Todėl rugsėjo 5-ąją VAIKAI VAIKAMS kviečia ne tiesiog bėgti – kviečia padėti vaikui žengti dar vieną žingsnį. Nes kartais tam, kad pakeistume mažo žmogaus gyvenimą, nereikia padaryti nieko neįmanomo. Reikia tik neiti pro šalį.
Registracija – čia.
Renginio nuoroda feisbuke – čia.
Labdaros bėgimas „Vaikai vaikams“
📅 2026 m. rugsėjo 5 d.
📍 Kauno Ąžuolyno parkas ir Prezidento Valdo Adamkaus lengvosios atletikos maniežo prieigos.
🏃 Trasos 500 m | 1 km | 5 km.
⏰ Pirmasis startas – 12 val.
Ateikite. Bėkite. Palaikykite. Padėkite Nojui. Kartais vienas žingsnis pakeičia labai daug.
Aukoti galima:
Rimanto Kaukėno paramos grupės fondas
LT147290099086499744
Citadele bankas
Paskirtis: PARAMA VAIKAI VAIKAMS.
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