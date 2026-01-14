Viskas: iš Kauno Kalėdų eglės nieko nebeliko

Praėjusį kalėdinį laikotarpį Kauno kalėdinė puošmena džiugino kone septynias savaites, tad dabar Kalėdos visiškai baigėsi, art deco stiliaus žaisliukai keliaus į puošėjų komandos sandėlius, o supjaustyta eglė – į biokuro katilinę, kur virs šiluma kauniečiams.
Rotušės aikštėje šventiniu laikotarpiu veikė ir kalėdinis miestelis. Stikliniai kupolai jau taip pat – be jokių puošmenų, artimiausiu metu jie bus išmontuoti ir liks tik plika aikštė. Be to, po truputį kalėdinės dekoracijos dingsta ir iš miesto erdvių.
Tačiau, jei norite dar pasimėgauti žiemos pramogomis, vertėtų užsukti į Vienybės aikštę. Čia prieš šventes įrengta lauko čiuožykla. Ji veiks iki sausio 31 dienos.
