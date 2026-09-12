Žaisti tenisą niekada nevėlu

Rugpjūčio 30 d. į varžytuves, skirtas Lietuvos teniso legendai Stasiui Labanauskui, Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ teniso komplekse rinkosi teniso mėgėjai iš įvairių šalies kampelių.
Sporto meistras S. Labanauskas, Pasaulio vyrų senjorų vieneto ir dvejeto čempionas, trylika kartų tapęs Lietuvos teniso čempionu, ir dabar, būdamas 83 metų, keturis kartus per savaitę treniruoja pradedančius ir patyrusius teniso mėgėjus. Nemaža dalis turnyre dalyvavusių buvo jo mokiniai ar netgi partneriai teniso dvejetuose.
Turnyrų iniciatorė – Lietuvos gydytojų teniso sąjungos narė Irena Misevičienė (76 metų), šios porto šakos aistruolė mokykliniais metais, į teniso kortus sugrįžo po 60 metų ir įrodė, kad tenisą galima žaisti po ilgesnės pertraukos ir net pasiekti neblogų rezultatų.
Jau trečiajame vasaros palydų „Vis jauni“ teniso dvejetų turnyre susitiko 20 porų – keturios moterų, tiek pat vyrų ir aštuonios mišrių dvejetų poros. Moterų dvejetų grupėje neįveikiamos buvo Lorita Šalugienė ir Kristina Žvinienė, o vyrų grupėje – Antanas Černikis ir Olegas Pauliukevičius. Brandžių mišrių dvejetų grupėje stipriausia buvo molėtiškių šeima – Raimonda ir Jaunius Zabarauskai. Patyrusių mišrių dvejetų grupėje kartu su Seimo pirmininku Juozu Oleku nugalėjo ilgametė Lietuvos čempionė Birutė Sližytė-Adomavičienė.
Pirmasis senjorų, 60+ vyrų ir 55+ moterų, teniso dvejetų turnyras buvo suorganizuotas 2023 m. laimėjus Kauno rajono savivaldybės skelbto konkurso projektą „Vis jauni“ mero taurei laimėti.
Senjorų entuziazmas žaisti tenisą neblėsta, todėl sutarta, kad kitas, jau antrasis Kalėdinis teniso dvejetų turnyras, vyks gruodžio 26 d. „Žalgirio“ sporto komplekse.
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