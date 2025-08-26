„Žalgirio“ arenoje vyks pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatas, tarp svečių – Monako princas

Tai pirmasis olimpinės sporto šakos suaugusiųjų čempionatas rengiamas Lietuvoje.
„Jau kelerius metus Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija (LŠPF) svajojo apie aukščiausio lygio penkiakovės renginį. Atsiradus tokiai galimybei, nedelsdami sutikome. Tai istorinė akimirka mūsų sportui ir šaliai“, – pranešime cituojamas LŠPF prezidentas Aistis Baronas.
Federacijos teigimu, prezidento Gitano Nausėdos globojamame sporto renginyje dėl medalių varžysis apie 200 atletų iš 40 šalių.
Pirmąsias dvi čempionato dienas vyks kvalifikacinės varžybos, o ketvirtadienį ir penktadienį sportininkai kovos dėl patekimo į finalus. Pasaulio čempionai paaiškės šeštadienį.
Pasaulio čempionato fechtavimo, kliūčių ruožo ir bėgimo-šaudymo rungtys vyks pagrindinėje arenoje, o plaukimas – arenos baseine.
Kaune sportininkai varžysis pagal 2028 metų Los Andželo olimpinių žaidynių formatą – su kliūčių ruožu ir tiesioginės eliminacijos fechtavimu.
Lietuvai atstovaus 13 penkiakovininkų rinktinė: penkios moterys ir aštuoni vyrai.
Tarp jos narių – pasaulio ir Europos jaunimo čempionatų prizininkė Elzė Adomaitytė, Europos jaunimo iki 24 metų čempionato bronzos medalio laimėtojas Titas Puronas, pasaulio jaunimo vicečempionas Paulius Vagnorius ir pasaulio taurės etapuose dalyvaujantis Jonas Kalaminskas.
Čempionate taip pat lankysis Tarptautinio olimpinio komiteto olimpinės programos direktorius austras Karlas Stossas (Karlas Štosas) bei UIPM garbės prezidentas vokietis Klausas Schormannas (Klausas Šormanas).
