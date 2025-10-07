Žaliakalnio funikulierius vis dar neveikia: ar miestas turėtų išpirkti šį objektą?

„Kodėl neveikia Žaliakalnio funikulierius? Nes jis turistams patrauklus. Siūlome išpirkti funikulierių arba skirti lėšų iš miesto biudžeto jo išlaikymui“, – pasisakė Tėvynės Sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė Rasa Duobaitė-Bumbulienė.
Kauno vicemeras Andrius Palionis abejojo tokio pasiūlymo nauda, motyvuodamas tuo, jog miestas turėtų išpirkti tuos objektus, kurie veikia, o ne investuoti į tai, kas neaišku, ar veiks ir duos naudą.
„Žinome, kad funikulierius neveikia, bet jis nepriklauso savivaldybei, jis – privatus. Siūlymas išpirkti neveikiantį daiktą, kuris brangiai kainuoja, keistai skamba. Miestas neperka sulaužytų daiktų, kurių negalės naudoti. Kiek žinome, privati bendrovė ieško lėšų ir per Europos Sąjungos fondus, kad būtų galima sutvarkyti, tikimės, kad jiems pavyks tai padaryti“, – kalbėjo mero pavaduotojas, pridūręs, kad Aleksoto funikulierių prižiūri bendrovė „Kauno autobusai“ ir jie rodo tinkamą pavyzdį, kaip galima tinkamai naudoti tokio tipo objektus, tad norėtųsi, kad ir Žaliakalnio funikulieriaus valdytojai – bendrovė „Kauno liftai“ – imtų tą gerąją patirtį ir taip pat tinkamai prižiūrėtų istorinę transporto priemonę.
Į diskusiją įsitraukė ir opozicijos narys Egidijus Stancikas. „Neramina atsakymas dėl funikulieriaus, nes tai – paveldas, nemanau, kad jis sulaužytas, tiesiog šiuo metu neveikia“, – daugiau dėmesio skirti Kauno istoriniams objektams paragino tarybos narys.
„Kauno diena“ dar vasarą rašė apie neveikiantį Žaliakalnio funikulierių. Tąkart bendrovės „Kauno liftai“ generalinis direktorius Jonas Guzavičius dienraščiui negalėjo įvardyti tikslios datos, kada funikulieriumi vėl bus galima naudotis.
„Žaliakalnio funikulieriaus eksploatacija sustabdyta dėl būtinųjų remonto darbų. Reikalinga pakeisti sutrūnijusius geležinkelio medinius pabėgius. Remonto darbų atlikimo planavimas vykdomas derinant sąlygas su Kultūros ministerijos Kultūros paveldo departamentu ir su Kauno miesto savivaldybės Kultūros paveldo skyriumi. Remonto darbų atlikimo laikotarpis priklausys nuo minėtų institucijų darbo operatyvumo“, – tuomet nurodė J. Guzavičius.
