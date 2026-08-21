Žvejo nuotykiai Vištyčio ežere

Trečiadienio vakare žvejodamas pasienio vandenyse, Vištyčio ežere, 61-erių kaunietis gumine motorine valtimi netyčia kirto Lietuvos valstybės sieną ir pateko į Rusijos teritoriją.
Pasieniečių duomenimis, kauniečiui žvejojant valties variklis įstrigo žolėse. Kaunietis prarado valties kontrolę, todėl ežero bangos valtį nuplukdė į Rusijos pusę. Ten Lietuvos žveją sulaikė rusų pasieniečiai, po apklausos skyrę baudą už neteisėtą valstybės sienos kirtimą.
Ketvirtadienio popietę Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pagėgių pasienio rinktinės Vištyčio pasienio užkardos pareigūnai surengė susitikimą su rusų pasieniečiais. Žvejas ir valtis buvo grąžinti į Lietuvą.
Kaip skelbia VSAT, Pagėgių pasieniečiai pastebi, kad Vištyčio ežere žvejai dažnai žvejoja netoli Lietuvos ir Rusijos valstybių sienos. Nors žvejyba prie valstybės sienos populiari, ji kelia nemažai rizikų. Todėl itin svarbu įvertinti gamtines sąlygas, plaukiojimo priemonės techninę būklę ir galimų gedimų riziką. Žvejojant būtina išlikti atidiems, nuolat stebėti savo buvimo vietą ir nepažeisti valstybės sienos.
Vištyčio ežeras – seniai susiformavęs, unikalus, švarus, didelis (apie 1 860 ha) ir žuvingas.
Pagal 2003 m. rugpjūčio 12 d. įsigaliojusią Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos sutartį, Lietuvai priklauso tik maždaug penktadalis (apie 21 proc., 386 ha) jo ploto.
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