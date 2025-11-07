Advokato padėjėjas už pinigus žadėjo „sutvarkyti reikalus“

Kaip pranešė Kauno apygardos teismas, jam trejus metus uždrausta užsiimti advokato padėjėjo veikla.
Šioje byloje H. R. buvo kaltinamas tuo, kad jis, būdamas valstybės tarnautojui prilyginamu asmeniu, dirbdamas advokato padėjėju, žadėjo ir garantavo pasinaudoti savo pažintimis ar kita tikėtina įtaka, susitarė su klientais dėl 2 tūkst. eurų kyšio priėmimo ir jį savo naudai iš jų priėmė.
Kyšį paėmė už klientų interesų, susijusių su palankiu teismo sprendimu, darant poveikį neįvardintam teisėjui, patenkinimą.
Kauno apygardos teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog byloje nėra duomenų, kad advokato padėjėjas H. R. pažadėjo savo klientams jų interesais veikti ir perduoti kyšį civilinę bylą nagrinėjančiam teisėjui.
Teisėjų kolegija pabrėžė, kad H. R. gynybinė versija, jog jis buvo apkalbėtas klientų, kurie ant jo supyko dėl per ilgo teismo proceso ir jo baigties, vertintina kaip pasirinkta gynybinė pozicija, siekiant išvengti atsakomybės.
Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija sutiko su prokuroro apeliaciniu skundu prašoma skirti 300 MGL dydžio bauda, kuri, kolegijos vertinimu, laikytina pagrįsta bei teisinga.
Šis Kauno apygardos teismo nuosprendis įsiteisėja jo priėmimo dieną, tačiau kasacine tvarka per tris mėnesius gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
