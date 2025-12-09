Aliarmas Panemunėje: mažamečio mama sukėlė ant kojų specialiąsias tarnybas

Specialiųjų tarnybų pagalbos šaukėsi šio berniuko mama. Ji pasakojo prieš pustrečios valandos parvežusi sūnų iš mokyklos ir, palikusi namuose, išskubėjo pas odontologą. Tačiau grįžus iš šio, jos niekas į namus neįsileidžia.
Sunerimusi mažamečio mama teigė, kad jau pusvalandį skambina į duris ir net iš kaimynų balkono beldė į savo buto antrajame aukšte langą, tačiau sūnus neatsiliepia. Mamos įsitikinimu, jis niekur negali būti išėjęs, nes buto durys užrakintos iš vidaus.
Kaip įprasta tokiais atvejais, nurodytu adresu buvo pasiųsta ir policija, ir greitosios medikai, ir ugniagesiai gelbėtojai. Pastariesiems pasiekus ištraukiamomis kopėčiomis minėto buto antrajame aukšte langą, vidun pro duris įleisti greitosios medikai ir policija.
Visus ant kojų sukėlęs dešimtmetis teisinosi miegojęs. Dėl viso pikto jį apžiūrėję greitosios medikai konstatavo, kad jokios jų pagalbos mažamečiui nereikia.
Policijos pareigūnai, kartu su kitomis specialiosiomis tarnybomis sugaišę šiame iškvietime apie pusvalandį, tai pat konstatavo, kad jiems toliau čia nėra, ką veikti.
