 Aršus dviejų kauniečių konfliktas: nė nepastebėjo, kas vyksta už jų nugarų

Aršus dviejų kauniečių konfliktas: nė nepastebėjo, kas vyksta už jų nugarų

2026-08-22 11:10 diena.lt inf.

Penktadienį Kaune fiksuoti keli viešosios tvarkos pažeidimai.

<span>Aršus dviejų kauniečių konfliktas: nė nepastebėjo, kas vyksta už jų nugarų</span>
Aršus dviejų kauniečių konfliktas: nė nepastebėjo, kas vyksta už jų nugarų / Asociatyvi P. Peleckio / BNS, Magnific.com nuotr.

Kaip skelbė Kauno apskrities policija, ankstų rugpjūčio 21 d. rytą, apie 7.10 val., Žuvinto gatvėje konfliktavo dvi jaunos moterys, gimusios 1999 ir 2002 m.

Moterys, visą dėmesį sutelkusios vieną į kitą, be priežiūros paliko BMW automobilį, kuris pariedėjo ir kliudė tvorą.

Tą pačią dieną viešoje vietoje siautėjo ir kiti kauniečiai.

Vakarop, 17.30 val., V. Krėvės prospekte nenustatytas asmuo trenkė maisto įstaigos darbuotojai, sudaužė kortelių skaitytuvą ir pasišalino. 

Padaryta žala tikslinama.

Tuo tarpu apie 21.50 val. Kauno rajone, Ringaudų kaime, viešojo transporto sustojime, neblaivus (3,38 prom.) vyras, gimęs 1982 m., demonstravo savo galią. Anot pareigūnų, vyras šaukė, vartojo necenzūrinius žodžius bei išdaužė stiklą.

Šiame straipsnyje:
viešosios tvarkos pažeidimai
BMW
kortelių skaitytuvas
siautėjo vyras

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