Atgavęs laisvę – į Palangą

Jį atpažinusiems praeiviams kilo klausimų, kodėl jis – ne kalėjime. R. Sadauskas bene garsiausiai pastaruoju metu apie save priminė, įvykus precedento neturinčiam 2023-iųjų rugpjūčio 25-osios išpuoliui Laisvės alėjoje.
Kitos išeities nebuvo
Paaiškėjo, kad Kauno apylinkės teismas neseniai nagrinėjo prokurorės pareiškimą dėl R. Sadausko paleidimo į laisvę po beveik pusantrų metų suėmimo.
Šis prokurorės pareiškimas buvo priverstinis, nes, remiantis Lietuvos įstatymais, laikyti įtariamąjį suimtą ikiteisminio tyrimo metu galima tik aštuoniolika mėnesių. Belieka priminti, kad dėl to į laisvę, dar nebaigus rengti teismui jų bylų, buvo paleisti ir „Kamuolinių“ lyderiai, vėliau – jau perdavus jų bylas teismui, vėl pasiųsti už grotų. Tačiau ne visi – kai kas pasislėpė nuo teismo skirtos bausmės vykdymo ir yra ieškomi iki šiol.
Minėtos situacijos kontekste prokurorė prašė skirti jau penktą dešimtį įpusėjusiam R. Sadauskui vietoj suėmimo antrą pagal griežtumą kardomąją priemonę – intensyvią priežiūrą, uždedant apykoję, su judėjimo apribojimais. Tarp šių, dienraščio duomenimis, siūlomas draudimas tam tikru laiku išeiti iš namų ir išvykti iš miesto ar rajono, kuriame yra gyvenamoji vieta, ribų.
Po devyniais užraktais
Kaip jau rašyta, R. Sadauskas buvo laikomas suimtas Kauno kalėjime nuo 2025-ųjų vasario pabaigos, nes tada jam pareikštas įtarimas dėl labai sunkaus tarptautinio pobūdžio nusikaltimo, padaryto organizuotoje grupėje, – neteisėto labai didelio kiekio narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimo, laikymo ir gabenimo per skirtingas Europos valstybes bei jų realizavimo. Baudžiamasis kodeksas už tai numato laisvės atėmimą nuo dešimties iki penkiolikos metų.
2025-ųjuų vasario pabaigoje buvo kreiptasi į teismą dėl trijų šios bylos įtariamųjų suėmimo. Šiuos prašymus nagrinėjusios skirtingos Kauno apylinkės teismo teisėjos priėmė skirtingus sprendimus. Trims mėnesiams tada suimtas tik R. Sadauskas. Šis terminas buvo nuolat pratęsiamas, kol pasiekė jau minėtą aštuoniolikos mėnesių ribą, nepaisant to, kad kiekvieną tokį pratęsimą R. Sadausko advokatas – kažkada pats buvęs Generalinės prokuratūros prokuroru, narpliojančiu organizuoto nusikalstamumo bylas, skundė aukštesnės instancijos teismams.
„Kauno dienos“ žiniomis, teismui perduoti minėtos bylos, kurioje R. Sadauskas – vienas iš įtariamųjų, per tuos aštuoniolika mėnesių nespėta dėl stringančių teisinės pagalbos prašymų, adresuotų kitoms šalims, vykdymo, nes ši organizuota grupė, kaip teigiama pareikštame įtarime, savo nusikalstamą veiką plėtojo ne vienoje Europos valstybėje.
Kiek šiuo metu šioje byloje yra įtariamųjų ir kiek jų – dar už grotų, prokurorė atskleisti nelinkusi. Kaip teigiama, siekiant nepakenkti ikiteisminio tyrimo sėkmei. Dėl šios priežasties net nepatikslinama, kada buvo įvykdyti nusikaltimai, kuriais įtariamas R. Sadauskas ir jo bendrininkai.
Amerikietiški kalneliai
R. Sadauskas buvo netikėtai suimtas 2025-ųjų vasarį, Kauno apylinkės teismui dar nebaigus nagrinėti išpuolio Laisvės alėjoje, kurio pagrindiniu taikiniu jis buvo, bylos. Jį suėmus situacija tapo tragikomiška, nes prieš teismą stoję aštuoni kaltinamieji jau buvo paleisti, o R. Sadauskas buvo atvežtas konvojaus pareigūnų į vieną šios bylos posėdį su antrankiais ir dalyvavo jame būdamas teismo narve.
Tikėtina, kad artimausiu metu situacija vėl apsivers aukštyn kojomis: Kauno apygardos teismui minėto išpuolio dalyviams ne per seniausiai sugriežtinus Kauno apylinkės teismo skirtas bausmes, dienraščio žiniomis, visi jie liepos pabaigoje paklusniai, anot Kauno policijos atstovės, jos kolegų nurodytu laiku, patys atvyko atlikti jiems skirtų laisvės atėmimo bausmių. Tačiau devintasis šio išpuolio dalyvis – Dalius Dambrauskas, pasislėpęs nuo teisėsaugos iš karto po šio nusikaltimo, tebeieškomas iki šiol.
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