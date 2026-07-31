Avarija po avarijos: spūstys sukaustė ir Vakarinį aplinkkelį

Dėl avarijos kilo spūstys Vakariniame aplinkkelyje. „Nuo „Depo“ Akademijos link kamštis“, – filmuotu vaizdu vienas vairuotojų pasidalijo feisbuko grupėje „Kur stovi policija Kaune“. Matyti, kaip viena kryptimi transportas važiuoja visu greičiu, o priešinga kryptimi automobiliai, tarp kurių daug vilkikų, nejuda iš vietos.
Kauno policijos atstovai portalui kauno.diena.lt pakomentavo, kad tokia situacija susidarė dėl avarijos, apie kurią pranešimas gautas 11.32 val. Nurodyta, kad Kaune, Vakariniame aplink., pervažiavus tiltą, susidūrė automobilis „VW Golf“ ir sunkvežimis DAF.
Pirminiais duomenimis, eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo, tačiau apgadintos transporto priemonės, kelio atitvaras.
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