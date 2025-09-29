BMW vairuotojas skriejo dvigubai greičiau nei leidžiama

Savaitės lakstūnas užfiksuotas rugsėjo 23 d., apie 14.35 val. Automobilis BMW, vairuojamas 35-erių vyro, magistraliniame kelyje Kaunas–Marijampolė–Suvalkai, kur maksimalus greitis siekia 90 km/val., skriejo 182 km/val. greičiu. Vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Rugsėjo 28 d., apie 15.10 val., Kauno rajone, Šlienavos kaime, vykdant policinę priemonę sustabdytas 46-erių vyro vairuojamas automobilis „Audi“. Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,75 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune, Kauno ir Jonavos rajone patikrino virš 5,5 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinti penki neblaivūs vairuotojai (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,44 iki 1,75 prom.).
Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones – rugsėjo 22 d., apie 12.35 val., Kauno rajone, Dievogalos kaime, dviratį vairavo neblaivus 59-erių vyras. Dviratininkui nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 1,41 prom.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 15 neblaivių vairuotojų, 24 vairuotojus, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 196 vairuotojus, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.
