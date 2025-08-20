Bokso kriaušę sumaišė su parduotuvės vitrina

Anot policijos, birželio 19 d. 22 val. Kaune, Islandijos pl., išdaužtos parduotuvės stiklinės vitrinos.
Padaryta turtinė žala siekia apie 8228 eurus. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64497 arba el. paštu [email protected]
Už turto sunaikinimą ar sugadinimą gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
