Būna ir taip: tunelinėje plovykloje Kaune – dešimties automobilių avarija

Apie tai, kad vienoje Kauno plovyklų įvyko masinė avarija, feisbuko grupėje „Kur stovi policija“ Kaune pranešė internautai.
„9 mašinų avarija PRO BRO Muravos (Savanorių pr.) plovykloje“, – rašė vienas jų ir pasidalijo nuotrauka.
Dėl minėto įvykio portalas kauno.diena.lt susisiekė su Kauno policijos atstovais. Jie patvirtino, kad šį feisbuke paskelbta informacija – teisinga, tik patikslino susidūrusių automobilių skaičių.
„Sausio 18 d. apie 15.13 val. gautas pranešimas, kad Kaune, Savanorių pr., dėl galimo gedimo plovykloje susidūrė apie dešimt automobilių.
Nuvykus pareigūnams darbuotojas nurodė, kad galimai dėl techninės klaidos susidūrė visi tunelinėje plovykloje buvę automobiliai“, – portalui kauno.diena.lt nurodė policijos atstovai.
Anot jų, nukentėjusių asmenų nebuvo, policijos pareigūnų pagalba nebuvo reikalinga. Įvykio aplinkybės buvo nustatinėjamos vietoje.
