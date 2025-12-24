 Buto balkone – kraupus vaizdas

2025-12-24 09:38 diena.lt inf.

Policijos departamentas pranešė ne tik apie dvi viename bute rastas negyvas kaunietes, tačiau ir kitoje miesto vietoje, buto balkone, aptiktą mirusį vyrą.

Buto balkone – kraupus vaizdas / Asociatyvi Regimanto Zakšensko nuotr.

Anot Policijos departamento, gruodžio 23 d. rytą, apie 11 val., Kaune, Pašilės gatvėje esančio buto balkone, rastas 1986 metais gimusio vyro kūnas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

 

