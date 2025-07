Dar vienas bandymas apsaugoti kauniečius nuo pavojingojo Gestapo: ką šįkart nuspręs Temidė?

Sulaikytas Vilijampolėje

Policijos departamento suvestinės apie išskirtiniausius tos paros kriminalus šalyje pranešė, kad „liepos 21 d. apie 23.10 val. Kaune, Savanorių pr., asmuo sužalojo vyrą (g. 1995 m.) ir atėmė kuprinę, kurioje buvo asmens tapatybės kortelė bei mobiliojo ryšio telefonas. Nukentėjusysis, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Materialinis nuostolis nustatinėjamas. Liepos 22 d. apie 00.20 val. Kaune, Studentų g., vyrą (gim. 1971 m.) užpuolė du asmenys, kurie atėmė kuprinę, kurioje buvo mobiliojo ryšio telefonas, piniginė, asmens tapatybės kortelė bei 800 eurų. Nukentėjusysis, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Materialinis nuostolis nustatinėjamas. Dėl abiejų plėšimų įtariamas vyras (gim. 1980 m.) uždarytas į areštinę. Pagrobti daiktai rasti. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už plėšimą panaudojant nešaunamąjį ginklą, kuriuo galima žaloti žmogų“.

Už minėtą nusikaltimą gresia laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų. O nukentėjusieji buvo sužaloti peiliu ir dar neaišku, koks sveikatos sutrikdymas jiems padarytas. Kaip jau rašyta, portalo kauno.diena.lt duomenimis, vienas iš jų buvo sužalotas per grumtynes su užpuoliku. Taigi, dar viskas gana laimingai baigėsi.

Trečiadienio ryte galimas antrasis įtariamasis, anot policijos atstovės, dar nebuvo sulaikytas. Tiksliau – dar buvo tikslinama, ar P. Navickas iš tikrųjų turėjo bendrininkų.

Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad jis buvo sulaikytas maždaug už poros valandų nuo antrojo apiplėšimo. Tai įvyko jau po antros valandos nakties Vilijampolėje, iš kurios yra kilęs Gestapas ir kur buvo įvykdytas jau minėtas prieš 30 metų Lietuvą sukrėtęs nusikaltimas. Teigiama, kad jis buvo sulaikytas prie vieno Vilijampolės pastato. O, ar sulaikymo metu pas jį rastas visas grobis, dar tikslinama. Tačiau pagrobti dokumentai ir telefonai tikrai rasti.

Krūva neatsakytų klausimų

Teisėsaugininkai dar negali atsakyti ir, kokiu būdu tąnakt P. Navickas taip taip greitai judėjo po Kauną: 23 val. apiplėšė vieną vyrą ties Savanorių ir Taikos prospektų sankirta, po valandos jau tą patį pakartojo Gričiupio seniūnijoje esančioje Studentų gatvėje ir maždaug po poros valandų jau sulaikytas Vilijampolėje. Belieka priminti, kad Kauno apylinkės teismui pernai nagrinėjant P. Navicko bylą dėl panašių naktinių nusikaltimų, padarytų vos jį išleidus iš Rokiškio psichiatrijos ligoninės, paaiškėjo, kad jis tada važinėjo po miestą jo vardu registruotu automobiliu, nors dėl jau minėto sveikatos sutrikimo niekada neturėjo teisės vairuoti transporto priemonę. Beje, minėtoje byloje jis buvo kaltinamas ir paspirtukų vagystėmis.

Kaip jau rašyta, tada pirmą nusikaltimą P. Navickas padarė už devynių dienų po paleidimo iš minėtos ligoninės. O per tuos du mėnesius, kai pagaliau buvo suimtas, įvykdė devynis nusikaltimus. Nors teisėsaugininkai linkę prisipažinti, kad nėra garantuoti, ar jiems pavyko tada išsiaiškinti visus P. Navicko nusikaltimus, nes jis pats iniciatyvos nerodė – prisipažindavo tik tada, kai susidurdavo su nenuginčijamais įkalčiais.

Neaišku ir, kiek nusikaltimų P. Navickas spėjo įvykdyti liepos 11-ąją paleistas iš Pravieniškių 2-ojo kalėjimo, kur atliko pernai gruodį Kauno apylinkės teismo jam skirtą laisvės atėmimo bausmę už minėtus devynis nusikaltimus, kol galiausiai buvo suimtas už labai panašų išpuolį, kuriais jis įtariamas ir naktį iš pirmadienio į antradienį.

Šokiruojantis įžūlumas

Kaip jau rašyta, tik po minėto didelį atgarsį sukėlusio pernykštės kovo 11-osios naktį taip pat Savanorių prospekte P. Navicko įvykdyto plėšimo, per kurį jis taip pat panaudojo peilį, kauniečiai sužinojo apie tai, kad Gestapas – ne tik laisvėje, bet ir toliau daro nusikaltimus.

Tą vakarą – apie 23.30 val. jis buvo sulaikytas ne per toliausiai vieno iš minėtame prospekte įsikūrusių prekybos centrų „IKI“ „karštais pėdsakais“. Policijai tada padėjo pilietiški asmenys, nelikę abejingi nukentėjusiojo pagalbos šauksmui. Nors P. Navickas dar bandė pareigūnus pergudrauti, pats skambindamas į Bendrąjį pagalbos centrą – esą jo apiplėštas asmuo pavogė jo paspirtuką, dėl ko jis su šiuo ir konfliktavo.

Tačiau P. Navicko apiplėštas asmuo pareigūnams pasakojo, kad prie jo, ėjusio gatve, prišoko nepažįstamasis, kuris parvertė jį ant žemės ir, išsitraukęs iš kišenės sulenkiamą peilį, nupjovė jo rankinės, kurioje buvo piniginė bei dokumentai, petnešą. O po to su grobiu pabėgo. Tačiau netrukus turėjo įžūlumo grįžti – reikalaudamas, kad apiplėštasis eitų su juo prie bankomato ir padėtų pasinaudoti aukos piniginėje rasta banko kortele. Tai įvyko, nukentėjusiajam dar nespėjus pranešti apie užpuolimą policijai. Plėšikui ir vėl grasinant peiliu, užpultajam teko jam atiduoti ir mobiliojo ryšio telefoną.

P. Navickas, pas kurį rasti pagrobti daiktai, buvo sulaikytas už 15-20 minučių ne per toliausiai nusikaltimo vietos. Iš pradžių jis savo kaltės nepripažino. Galiausiai tai padarė. Tiesa, su tam tikrais jo elgesį pateisinančiais niuansais. P. Navickas teisinosi, kad mintis apiplėšti žmogų jam kilo, pamačius šį neapšviestame kieme. Be to, reikėjo pinigų pragyvenimui. Todėl, pargiovęs nusižiūrėtąjį į aukas spyriu į kojas, išsitraukė ir peilį. Tačiau šiuo žaloti aukos neketino. Tik pagąsdinti – kad greičiau atiduotų, ką turi. Bet nupjovęs rankinės petnešą ir ją pagrobęs, po kurio laiko pamatė, kad apiplėštasis dar turi rankoje ir mobilųjį telefoną, todėl nusprendė pasiimti ir šį. O vėliau peržiūrėjęs pagrobtos rankinės turinį, rado banko kortelę, bet nežinojo jos PIN kodo. Dėl ko grįžo pas auką ir pareikalavo jį pasakyti. Galiausiai, įrėmęs peilį, vedėsi kortelės savininką link bankomato. Tačiau šis ties sankryža ėmė bėgti, pamatęs netoliese žmones. Tada P. Navickas ir nusprendė užbėgti įvykiams už akių, pats paskambindamas telefonu 112. Ir dėdamasis, kad pats nukentėjo nuo jo apiplėšto asmens.

Teisėjos sprendimas – tik dienos pabaigoje

Kokiomis aplinkybėmis buvo įvykdyti nauji du apiplėšimai, inkriminuojami P. Navickui, teisėsaugininkai kol kas nelinkę atskleisti. Nors teigė, kad jis parodymus duoda.

O po jų jau antradienį po pietų buvo apsispręsta kreiptis į Kauno apylinkės teismą dėl P. Navicko suėmimo pirminiam leistinam trijų mėnesių terminui. Prokuroras savo pareiškime teismui nurodė du iš trijų tam būtinus pagrindus – kad skyrus švelnesnę kardomąją priemonę ir paleidžiant į laisvę, P. Navickas gali daryti naujus nusikaltimus bei pasislėpti nuo teisėsaugos, nes yra nevedęs, teistas, nedirba, o jo šeiminiai ryšiai – silpni.

Nagrinėjant minėtą prokuroro pareiškimą P. Navickas dalyvavo nuotoliniu būdu iš Kauno policijos areštinės.

Teismas savo sprendimą skelbs tik baigiantis darbo dienai.

Tačiau, panašu, kad tolesnis skandalingojo Gestapo likimas priklausys ne tik nuo jo. Greičiausiai vėl bus kreiptasi į teismo psichiatrijos specialistus, kad šie atsakyti į klausimą, ar P. Navickas – pakaltinamas, t.y. gali suprasti savo veiksmus ir juos valdyti.

Kaip jau rašyta, pernai pavasarį atlikus P. Navickui ambulatorinę teismo psichiatrijos ekspertizę po jau minėtų nusikaltimų paleidus jį iš Rokiškio psichaitrijos ligoninės, konstatuota, kad jis – pakaltinamas. Teismo psichiatrui ekspertui, kuriam tada P. Navickas buvo nuvežtas apžiūrai iš Kauno kalėjimo tardymo izoliatoriaus, užteko šio vienintelio susitikimo konstatuoti, kad Gestapas – pakaltinamas. Ir ši išvada atgaivino po jo sulaikymo dėl aštuonmetės išžaginimo ir nužudymo kilusias abejones, ar Gestapo nepakaltinamumas, padėjęs tada išvengti pelnytos bausmės, nebuvo nupirktas.