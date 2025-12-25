Didelis gaisras Žaliakalnyje: užsiliepsnojo namas

Portalo kauno.diena.lt skaitytoja pranešė, kad apie 17 val. Žaliakalnyje, A. Mackevičiaus gatvėje, užsiliepsnojo medinis namas.
„Žmonės kalbėjo, kad gaisras kilo dėl kamino. Ugnis, galima sakyti, pasiglemžė namą. Ugniagesiams buvo sunku gesinti gaisrą dėl stipraus vėjo. Sudegė stogas, šiferis. Ugniagesiai paragino žmones stovėti toliau nuo gaisro, nes degdamas šiferis gali sproginėti“, – pasakojo įvykio vietoje buvusi skaitytoja.
Į įvykio vietą sulėkė visos Kauno specialiosios tarnybos.
Pranešimą apie gaisrą A. Mackevičiaus gatvėje Kauno ugniagesiai gavo po 17 val.
Namas degė atvira liepsna.
Laimė, nukentėjusių žmonių nėra.
Pasak ugniagesių, gaisras jau likviduotas.
Naujausi komentarai