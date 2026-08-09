Dvimetę sumušė taip, kad ji prarado inkstą: nuteistas budelis veržiasi į laisvę

Kaip Eltai teigė LAT atstovė spaudai Tautvilė Merkevičiūtė, teismas gavo nuteistojo V. Juškevičiaus advokatės kasacinį skundą.
„LAT gautas nuteistojo advokatės kasacinis skundas. Juo prašoma panaikinti apygardos teismo apkaltinamąjį nuosprendį dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo bei viešosios tvarkos sutrikdymo bei apeliacinės instancijos teismo nutartį, kuria nuteistojo apeliacinis skundas atmestas, ir bylą nutraukti“, – skundo turinį apibūdino LAT atstovė.
Pasak T. Merkevičiūtės, skundas perduotas LAT teisėjų atrankos komisijai, kuri spręs, ar skundas bus priimtas nagrinėti.
Apeliacinis teismas balandį atmetė už mažametės sužalojimą 2022 m. per Kalėdas nuteisto V. Juškevičiaus skundą. Vyrui skirta pusseptintų metų laisvės atėmimo bausmė.
Tokiu būdu buvo nuspręsta palikti galioti nepakeistą pirmosios instancijos – Šiaulių apygardos teismo – sprendimą. Juo V. Juškevičius pripažintas kaltu dėl mažametės sužalojimo, kartu nuspręsta, kad už vaiko gydymą vyras Valstybinei ligonių kasai turės sumokėti daugiau nei 20 tūkst. eurų.
Neturtinei žalai atlyginti priteista per 3 tūkst. eurų.
ELTA primena, kad 2022 metų gruodžio 25-ąją, per Kalėdas, dvejų metų mergaitė dėl sunkių kūno sužalojimų iš Raseinių ligoninės buvo atvežta į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikas. Ji buvo be sąmonės, ištikta komos. Nustačius smurtavimą prieš ją, kitą dieną buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Teisme anksčiau liudijęs žinomas vaikų gydytojas, Kauno klinikų Vaikų klinikos vadovas Rimantas Kėvalas, kurio vadovaujamoje klinikoje ir buvo gelbėjama sužalotos mergaitės gyvybė, sakė, kad vaikas sunkius sužalojimus galėjo patirti tik dėl tyčinių smurtinių veiksmų.
Bylos duomenimis, moteris su savo dukromis dvynukėmis buvo atvykusi pas V. Juškevičių į svečius. Įvykio rytą mergaitės mama buvo namuose, vonios kambaryje. Išgirdusi savo dukros riksmą ji iš karto atbėgo į kambarį, bet mergaitę jau rado sukniubusią ant grindų.
V. Juškevičius per ikiteisminį tyrimą ir teisme neprisipažino smurtavęs prieš mergaitę.
Kaltinamajame akte nurodyta, kad vyras, tyčia smūgiuodamas, padarė mažametei pilvo traumą ir tokiu būdu sunkiai sutrikdė mažametės sveikatą. Nukentėjusioji prarado inkstą.
Pasak tyrimą atlikusios Šiaulių apskrities policijos, kas išprovokavo tokią vyro agresiją, neaišku. Neatmetama, kad jos priežastimi galėjo būti mažametės apšlapintas čiužinys.
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