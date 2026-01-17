 Per gaisrą Kaune nukentėjo moteris ir vyras: apdegė galvą ir kojas

Per gaisrą Kaune nukentėjo moteris ir vyras: apdegė galvą ir kojas

2026-01-17 09:06 diena.lt inf.

Penktadienį Kaune liepsnojo namas, per gaisrą nukentėjo moteris ir vyras.

Per gaisrą Kaune nukentėjo moteris ir vyras: apdegė galvą ir kojas
Per gaisrą Kaune nukentėjo moteris ir vyras: apdegė galvą ir kojas / Asociatyvi Eitvydo Kinaičio nuotr.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, 16.28 val. gautas pranešimas, kad Perlojos gatvėje dega keturių butų namas, matoma daug dūmų, be to, viduje yra žmonių. 

Į įvykio vietą atvykus ugniagesiams ir įėjus į namą, koridoriuje, ant grindų, rastas nukritęs 1957 m. gimęs vyras ir stovinti moteris, gimusi 1970 m. Abu asmenys buvo sąmoningi, ugniagesiai išnešė juos į lauką. 

Per gaisrą vyras apdegė kojas, o moteris – galvą. Jiedu išvežti į gydymo įstaigą. 

Ugniagesiai užgesino liepsnas. Vanduo gaisrui gesinti buvo vežamas iš gaisrinio hidranto, esančio už 700 m. Išdegė apie 28 m² buto su jame buvusiais namų apyvokos daiktais, išdužo dviejų langų stiklo paketai. 

Dūmų detektoriaus nebuvo.

Šiame straipsnyje:
gaisras
kaunas
degė namas
nukentėjo žmonės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų