Garaže prie gyvenamojo namo – vyro lavonas

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, spalio 22 d. apie 16.20 val. Kaune, Ramybės gatvėje esančiame, gyvenamojo namo garaže, rastas mirusio vyro, gimusio 1961 metais, kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Trečiadienio pavakarę garaže rastas vyro lavonas.
Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, spalio 22 d. apie 16.20 val. Kaune, Ramybės gatvėje esančiame, gyvenamojo namo garaže, rastas mirusio vyro, gimusio 1961 metais, kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Naujausi komentarai