 Garaže prie gyvenamojo namo – vyro lavonas

Garaže prie gyvenamojo namo – vyro lavonas

2025-10-23 10:43 diena.lt inf.

Trečiadienio pavakarę garaže rastas vyro lavonas.

Garaže prie gyvenamojo namo – vyro lavonas
Garaže prie gyvenamojo namo – vyro lavonas / Asociatyvi K. Vanago/BNS nuotr.

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, spalio 22 d. apie 16.20 val. Kaune, Ramybės gatvėje esančiame, gyvenamojo namo garaže, rastas mirusio vyro, gimusio 1961 metais, kūnas. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
garažas
lavonas
gyvenamasis namas
Ramybės gatvė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų