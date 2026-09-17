Grėsmingas pranešimas: jaučiamas cheminių medžiagų kvapas, sunku kvėpuoti

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba skelbia, kad 21.17 val. gautas pranešimas, kad P. Vileišio gatvėje, laiptinės rūsyje, jaučiamas cheminių medžiagų kvapas, sunku kvėpuoti.
Ugniagesiai dujų ir radiacijos prietaisais pakitimų neužfiksavo.
„Atėjęs gyventojas pasakė, kad prieš kurį laiką dažė rūsio grindis“, – rašoma suvestinėje.
Išvėdintos laiptinės patalpos.
Ugniagesiams teko vykti ir į Naujakurių gatvę. 08.26 val. buvo pranešta, kad vaikas bute sudaužė gyvsidabrio termometrą, negali surinkti gyvsidabrio.
„Sudužęs termometras surinktas ir įdėtas į sandarų indą, atlikta demerkurizacija, išvėdintos patalpos“, – pranešama paros įvykių suvestinėje.
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