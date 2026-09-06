Į greitosios ekipažą įsirėžusio „Mercedes-Benz“ vairuotoja: išgirdau tik tada, kai atsitrenkiau

Rugsėjo 4 d. eismas Kauno centre buvo sutrikęs ne vieną valandą. Paaiškėjo, kad Maironio ir Kęstučio gatvių sankryžoje susidūrė Greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobilis ir lengvasis automobilis „Mercedes-Benz“.
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Greitoji į sankryžą įvažiavo su įjungtais švyturiais ir garsiniu signalu, nes ekipažas skubėjo pas pacientą. Lengvojo automobilio vairuotoja savo ruožtu teigė esą greitosios nepastebėjusi.
„Lijo lietus, stovėjau pirmoje eilėje ir nemačiau tos greitosios. Ji per raudoną važiavo dideliu greičiu. Išgirdau tik tada, kai atsitrenkiau“, – pasakojo vairuotoja Rūta Laužikaitė.
Per avariją niekas nenukentėjo – nei lengvojo automobilio vairuotoja, nei medikai. Greitosios automobilyje tuo metu paciento nebuvo, o pas ligonį išvyko kitas ekipažas.
Tiesa, avarija kelioms valandoms smarkiai sutrikdė eismą miesto centre. Kai kurie vairuotojai šaligatvį net pavertė trečia eismo juosta, nekreipdami dėmesio nei į pėsčiuosius, nei į dviratininkus.
Dėl susidariusių spūsčių savo planus teko keisti ir viešojo transporto keleiviams.
„Pas gydytoją pavėluosiu, o nėra net kaip taksi išsikviesti, nes kelias užkištas. Nežinau, ar gydytojas priims, kai pavėluosiu, o laukti reikia kelis mėnesius eilėse“, – kalbėjo kaunietė Asta.
Situaciją mieste apsunkino ir smarkus lietus. Gatvės vietomis virto upeliais.
„Pirmas lietus pavojingas kaip ledas, nes čiuožia ant to purvo“, – teigė „Kauno autobusų“ vairuotojas Arūnas Sabaliauskas.
Ji per raudoną važiavo dideliu greičiu.
Vairuotojai atkreipė dėmesį ir į Kęstučio gatvę. Susiaurinus važiuojamąją dalį, čia sunku sutilpti ne tik automobiliams, bet ir viešajam transportui.
„Jei viešasis transportas sustojo, tuomet aplenkti sudėtinga“, – sakė A. Sabaliauskas.
Avarijos aplinkybes šiuo metu aiškinasi policija.
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