Į ligoninę išvežta moteris su kūdikiu: įtariama, kad apsinuodijo nervus paralyžiuojančiomis dujomis

2025-12-01 09:49 diena.lt inf.

Sekmadienį Kaune žmonės galimai apsinuodijo dujomis.

Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pranešimo iš medikų apie nelaimę Lakūnų plente sulaukta 18.25 val.

Medikai pranešė, kad penki žmonės galimai apsinuodijo dujomis, kuriomis yra kūrenamas namas, gaisro požymių nėra. 

Atvykus ugniagesiams, namo viduje buvo jaučiamas aitrus kvapas, žmonės buvo išėję į lauką. Cheminių medžiagų ir dujų detektorius identifikavo galimą nervus paralyžiuojančių dujų koncentraciją. 

Medikai moterį su kūdikiu išvežė į gydymo įstaigą. 

Savininkui nurodyta patalpas vėdinti visą parą, vėliau jas uždaryti ir po kelių valandų kviesti ugniagesius, kad vėl būtų galima pamatuoti dujų koncentraciją.

