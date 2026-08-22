Į Pravieniškių kalėjimą negrįžo nuteistasis

Rugpjūčio 21 d. 20.57 val. pareigūnai gavo pranešimą, kad Kaišiadorių rajone, Pravieniškių kaime, į Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją negrįžo 1977 m. gimęs nuteistasis.
Lietuvos kalėjimų tarnybos duomenimis, nuteistasis Edgaras Kinderis nustatytu laiku į bausmės atlikimo vietą negrįžo iš darbo.
Aplinkybes aiškinasi ir paiešką vykdo Kalėjimų tarnybos pareigūnai.
Asmenis, turinčius informacijos apie E. Kinderio buvimo vietą ar galinčius suteikti reikšmingos informacijos, Kalėjimų tarnyba prašo susisiekti telefonu +370 656 82337 arba Skubios pagalbos telefonu – 112.
Naujausi komentarai