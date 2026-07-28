Į Ramučius lėkė policija ir pastiprintos medikų pajėgos: darbe susižalojo vyras

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, iškvietimas į Ramučių kaime esančią Erdvės gatvę buvo gautas liepos 28 d. 11.54 val.
Kaip teigta, vyras darbo metu prisispaudė ranką ir susižalojo. Į įvykio vietą buvo išsiųstos ir pastiprintos greitosios medicinos pagalbos pajėgos. Gyventojai sakė matę pravažiuojančias kone penkias medikų brigadas.
Policijos pareigūnams atvykus nurodytu adresu, paaiškėjo, kad nelaimė darbe įvyko blaiviam, 2001 metais gimusiam vyrui. Pavojus jo gyvybei negrėsė. Policijos pagalbos neprireikė. Medikai išvežė nukentėjusįjį į gydymo įstaigą.
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