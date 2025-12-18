Į socialinius tinklus pateko benamių pramogos vaizdai: nusikaltimas atskleistas karštais pėdsakais

„Tikėtina, kad kažkas per dideliu greičiu „išimant posūkį“ iš Chemijos gatvės įsirėžė į BMW, kuris trenkėsi į „VW“. O tada, panašu, kad bėgant iš įvykio vietos, dar kliudytas kitas „VW“, kuris įstumtas į „Renault“. Numušti net valstybiniai numeriai“, – portalui kauno.diena.lt rašė vienas šio kariško vaizdelio šokiruotas kaunietis.
Portalui kauno.diena.lt pasidomėjus, kuo visa tai baigėsi, paaiškėjo, kad minėtas chaosas daugiabučio kieme buvo prieš tai padaryto kito nusikaltimo tąsa. O įtariamieji buvo sulaikyti nepraėjus nė dviem valandoms.
Pirmiausiai, policija, tą vakarą – apie 20.30 val. užregistravusi net keturis pranešimus apie šį įvykį, atvykus į jo vietą rado ir šio chaoso sukėlėjo nesuvaldytą bei likimo valiai paliktą mikroautobusą „Renault Master“. Jo vairuotojas ir keleivis iš įvykio vietos buvo pabėgę.
Tačiau nepraėjus nė porai valandų buvo sulaikyti gretimoje Chemijos gatvėje. Tiksliau – jos miškelyje prie degalinės, kuriame buvo susirentę būstą.
Per tą laiką jau buvo išsiaiškinta ir, kad minėtas mikroautobusas „Renault Master“, priklausantis vienai bendrovei, prieš pat eismo įvykį daugiabučio kieme buvo pavogtas iš tame pačiame prospekte esančios kitos bendrovės aikštelės, kurioje buvo pasistatytas savaitgaliui.
Vienam iš sulaikytų šia vagyste įtariamų benamių, gimusiam 1980 m., buvo nustatytas 2,24 promilių girtumas. Antrasis, gimęs 1976 m., įpūtė į policijos alkoholio matuoklį 1,99 promiles.
Girtesnis iš sulaikytųjų, prisipažinęs, kad jis vairavo pavogtą mikroautobusą, kurio nesuvaldė, tą patį vakarą atsidūrė policijos areštinėje. O vėliau buvo suimtas trims mėnesiams.
Tokį teisėsauginkų, pradėjusių ikiteisminį tyrimą dėl vagystės bei vairavimo, esant girtesniam kaip pusantros promilės alkoholio, sprendimą lėmė šio 45-erių metų asmens turimi teistumai. Jis teistas jau 22 kartus – už plėšimus, sveikatos sutrikdymus, viešosios tvarkos pažeidimus bei vagystes. Ir ne per seniausiai grįžęs iš įkalinimo vietos, atlikęs bausmę už plėšimą.
Vyresnysis šio asmens bendrininkas teistas, pirminiais duomenimis, tik porą kartų. Nors ikiteisminių tyrimų jo atžvilgiu buvo pradėta ir daugiau. Tačiau vienas iš jo teistumų prieš beveik 30 metų, pirminiais duomenimis, yra už sąvadavimą. Tiesa, vėliau jam buvo pritaikyta amnestija.
Įtariamieji kaltę dėl mikroautobuso vagystės linkę versti alkoholiui. O grobio nesuvaldžiusiojo pasiaiškinimas pareigūnams – dar iškalbingesnis. Jis prisipažino, kad niekada neturėjo vairuotojo pažymėjimo, nes nelabai moka važiuoti.
