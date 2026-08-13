Incidentas Kauno parke: 10-metis sužalojo 9-metį

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko trečiadienio vakarą, apie 20 val., V. Krėvės prospekte.
Parke, kilus konfliktui, mažametis (gim. 2016 m.) grasino bei sužalojo mažametį (gim. 2017 m.).
9 metų nukentėjusysis medicinos pagalbos atsisakė.
Abu mažamečiai įvykio vietoje perduoti tėvams.
Surinkta medžiaga dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Įtarimai vaikui tikriausiai nebus pateikti, nes Lietuvoje baudžiamojon atsakomybėn asmuo gali būti traukiamas nuo 14 metų ir tik už tam tikrus nusikaltimus, pavyzdžiui, nužudymą.
Tai ne vienintelis įvykis tądien, kai pranešta apie mažamečių konfliktus. Anot policijos, moteris Kauno policijai pareiškė, kad tą pačią dieną, apie 19.50 val., parke nepažįstama mergina sumušė jos 2014 metais gimusį sūnų. Merginos tapatybė nustatinėjama.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo.
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