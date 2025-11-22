 Islandijos plente „Škoda“ pakibo ant atitvarų

Islandijos plente „Škoda“ pakibo ant atitvarų

Kauniečiai įspėjo apie slidų kelią
2025-11-22 16:30 diena.lt inf.

Šeštadienio popietę Kaune užfiksuotas kiek neįprastas vaizdas – automobilis, pakibęs ant atitvarų. Policija paaiškino, kas čia nutiko.

Islandijos plente „Škoda“ pakibo ant atitvarų
Islandijos plente „Škoda“ pakibo ant atitvarų / Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ nuotr.

Vaizdeliu, įamžintu Islandijos plente, feisbuke dalijosi internautai. Nuotraukoje matyti, kaip lengvasis automobilis pakibęs ant atitvarų.

Pranešimą apie šį įvykį Kauno policija gavo 14.43 val.

Anot budinčiosios policijos pareigūnės, automobilis „Škoda“ atsitrenkė į skiriamąją juostą.

Policijos ekipažas nuvyko į įvykio vietą, kur rado blaivų „Škodos“ vairuotoją.

Laimei, sužalojimų niekas nepatyrė.

Incidento vietoje vairuotojas užpildė eismo įvykio deklaraciją.

Paaiškėjo, kad jis savo automobilio nesuvaldė dėl slidžios kelio dangos.

Kauniečiai socialiniame tinkle patarė šiame kelio ruože išlikti budriems, mat ir jie pastebėjo, kad kelio danga čia nedėkinga, o ir šalyje jau nebe vasara.

„Slidu ten, mane vakar irgi „užmėtė“ su naujomis žieminėmis padangomis“, – įspėjo vienas internautas.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
kaunas
Islandijos plentas
avarija LT
škoda
atitvarai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų