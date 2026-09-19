Įžanga į savaitgalį: BMW, pasišalinimas iš įvykio vietos ir paros girtumo rekordas radus bėglę

Pranešama, kad apie 21 val. Partizanų gatvėje minėtos moters vairuojamas BMW kliudė automobilį „Toyota“, vairuojamą blaivaus vyro, gimusio 2000 m., ir pasišalino. Bėglė rasta ir jai nustatytas sunkus – 3,19 promilių girtumas.
Portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išsiaiškinti šio iškalbingo eismo įvykio aplinkybes. Jis įvyko minėtai BMW vairuotojai, važiavusiai antrąja eismo juosta V. Krėvės prospekto link, bandant persirikiuoti į pirmąją eismo juostą.
Anot jos apgadinto automobilio „Toyota“ vairuotojo, po šio incidento BMW vairuotoja lyg niekur nieko nuvažiavo savo keliais.
Policijos pareigūnai šį BMW ir jo vairuotoją rado automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Partizanų gatvės gale.
1987 m. gimusi bėglė įpūtė į pareigūnų alkoholio matuoklį minėtas sunkų girtumą reiškiančias promiles pirmuoju bandymu. Antruoju, t. y. po penkiolikos minučių, jų buvo dar daugiau – 3,28. Ir tai reiškia, kad alkoholis buvo vartotas ne per seniausiai.
Kadangi su BMW vairuotoja dėl jos būklės susikalbėti buvo neįmanoma, jai įteiktas šaukimas išsiblaivius atvykti apklausai į policiją. O jos automobilis po šio įvykio atsidūrė policijos saugomų transporto priemonių aikštelėje.
Deja, kai kurių gana svarbių šio įvykio aplinkybių – kiek truko bėglės paieška, ar ji – kaunietė ir kokia jos, kaip vairuotojos, dosjė – Kauno policijos atstovė kol kas patikslinti negalėjo.
Tačiau ji patikslino, kokiomis aplinkybėmis jos kolegoms tą patį penktadienio vakarą įkliuvo dar vienas neblaivus vairuotojas, apie kurį pranešama tos paros policijos suvestinėse, skirtose žiniasklaidai. Jose pranešama, kad apie 19.45 val. Romainių gatvėje automobilio „Hyundai“ vairuotojui, gimusiam 1990 m., nustatyta vidutinis – 2,41 promilės girtumas.
Pasak policijos atstovės, apie tai, kad minėto automobilio vairuotojas gali būti neblaivus, pranešė pilietiškas asmuo iš kito automobilio, kuriam kilo toks įtarimas.
Peržvelgus visų šalies policijos komisariatų suvestines žiniasklaidai apie penktadienio kriminalus jų teritorijose, girtesnių vairuotojų, negu minėto „Hyundai“, tarp įkliuvusiųjų praėjusiąją parą pareigūnams buvo. Tačiau minėto BMW vairuotoja, kurios po pabėgimo iš eismo įvykio vietos dar teko ieškoti, buvo tarp šios kategorijos asmenų girčiausia.
(be temos)