Įžūlus prekeivis: paimta šimtai siaubingomis sąlygomis laikytų gyvūnų, bet jo tai nestabdo

Pasirodo, šiam vyrui uždrausta veisti ir pardavinėti gyvūnus, o iš jo valdų ne taip seniai paimtas įspūdingas skaičius gyvūnų – beveik 350. Paimti jie ne šaip sau. Užsukę į jo namus Valstybinės maisto ir veterinarijos (VMVT) inspektoriai ir Gyvūnų gerovės iniciatyvų (GGI) savanoriai negalėjo patikėti, kai pamatė, kokiomis žiauriomis sąlygomis laikyti įvairūs gyvūnai. Kai kurie jų dienas leido tarp kitų augintinių gaišenų, dalis sirgo, o pašaras buvo apniktas parazitų.
Nebežino, kaip kovoti
GGI savanorių kova su nelegaliais turgų prekeiviais tęsiasi. Nuožmi kova verda Aleksoto turguje. Gyvūnų sergėtojai jau nebežino, ko griebtis, – Vidmantui, į turgų atvykstančiam su tuzinu gyvūnų, nė motais, kad jam atsakingos institucijos tai daryti seniai uždraudė.
Prieš devynis mėnesius savanoriai kartu su egzotinių gyvūnų prieglauda „Egzotic SOS“, VMVT ir Lietuvos policija įvykdė reidą, kurio metu iš Aleksoto turgaus prekeivio paimtas rekordinis skaičius – net 345 – nelegaliai laikytų gyvūnų.
Tarp jų – papūgėlės, žiurkėnai, triušiukai. GGI vadovės Beatričės Vaitiekūnaitės teigimu, dekoratyviniai ir egzotiniai augintiniai buvo laikomi siaubingomis sąlygomis: gyvūnai sirgo, dienas leido tarp pelėsio ir kitų gyvūnėlių gaišenų.
„Vienoje patalpoje buvome suskaičiavę net 265 gyvūnus, dalis jų buvo išvežta į turgų. Sąlygos buvo antisanitarinės. Gyvūnai laikomi narveliuose, o šalių jų voliojosi kitų gyvūnų gaišenos. Gaišenų rasta net šaldiklyje. Maisto atsargos gyvūnams – apniktos parazitų“, – apie tai, ką matė vyro namuose, pasakoja B. Vaitiekūnaitė.
Biurokratijos įkaitai
Prekiautojui Vidmantui uždrausta prekiauti gyvūnais, tačiau jam, akivaizdu, tai nė motais.
Paviešintame vaizdo įraše vyras teisinosi, kad parduoti gyvūnus „paprašė jo kaimynas“, o šis negalėjo atsisakyti.
„Primename, kad tai įvyko po pusantrų metų trukusios kovos su žmogumi, kuriam GGI jau buvo pasiekusi veisimo ir prekybos licencijos atėmimą tikrai ne už puikų gyvūnų laikymą.
Vis dėlto jis ir toliau prekiavo, todėl buvo surengtas jungtinis reidas, slaptas užpirkimas ir jau atrodė nieko aiškiau nebegali būti, tačiau nusikaltėlis toliau akivaizdžiai vykdė neleistiną veiklą, klaikiomis sąlygomis laikė gyvūnus, jų lavonėliai voliojosi“, – apmaudą lieja GGI.
Praėjus devyniems mėnesiams, gyvūnai tapo įstrigusiais įkaitais. Pasak gyvūnų gelbėtojų, institucijos per visą šį laiką geba tik vilkinti biurokratinius procesus ir gyvūnų galutinai nekonfiskavo. „Gyvūnėliai naujų namų rasti negali ir priversti gyventi prieglaudoje, užimti vietą ir trukdyti gelbėti kitus gyvūnus“, – piktinasi GGI atstovai.
Tarnybos dirba per lėtai ir atlaidžiai, jie neatsižvelgia į tai, kad dekoratyviniai gyvūnai – trumpaamžiai ir netenka galimybės praleisti savo trumpo gyvenimo mylinčioje šeimoje tinkamomis sąlygomis.
Prižiūri prieglauda
Be to, visus šiuos 345 gyvūnus savo lėšomis turi išlaikyti „Egzotic SOS“. „Jie užima vietą, eikvoja išteklius, o prieglaudai pačiai belieka kreiptis į teismus ir bandyti iš nenaudėlio kažką prisiteisti.
Įranga nekonfiskuota. Tai mums dar labiau nesuprantama nei tai, kaip nesugebama greičiau konfiskuoti gyvūnų iš tokio įžūlaus pakartotinio nusikaltėlio. Teisėsauga nekonfiskavo įrangos, su kuria buvo vykdoma nelegali veika. Tad spėkite, kas vyksta toliau? Bingo.
Prekyba tęsiasi. Veikėjas tiesiog įsigijo naujų gyvūnų ir ramiausiai prekybą tęsia toliau“, – pyksta GGI savanoriai.
Prašo tik vieno
Savanoriai pabrėžia, kad teisinės sistemos spragos leidžia piktybiniams veikėjams tyčiotis iš visų.
„Jei valstybės institucijos nepajėgia užkirsti kelio šiam žiaurumui, belieka vienintelis ginklas – visuomenės sąmoningumas. Ir mūsų drąsa viešinti asmenį, su kuriuo kitaip susitvarkyti neįmanoma, siekiant ginti viešąjį interesą ir apsaugoti gyvūnus.
Mūsų prašymas – nekurkite paklausos. Neikite ir nepirkite gyvūnų iš šio turgaus prekeivio ir panašių nelegalių veisėjų. Kiekvienas pirkimas palaiko šį kankinimų ratą. Priglauskite gyvūnus iš egzotinių gyvūnų prieglaudos“, – suklusti gyventojų prašo GGI.
Šokiruojanti realybė
Susisiekus su egzotinių gyvūnų prieglauda „Egzotic SOS“, jos vadovė Rūta Jatkonienė patvirtina, kad jų buvo paprašyta prižiūrėti daugiau kaip 150 papūgų ir kitų paukščių, kiti – žiurkėnai, jūrų kiaulytės, degu ir šinšilos.
Pasak jos, Vidmano laikyti gyvūnai buvo laikomi dauginimui ir ruošiami parduoti.
„Nemažai žiurkėnų patelių, kelios degu ir jūrų kiaulytės atvežtos pas mus besilaukiančios. Buvo ir sergančių. Turėjome papūgų, kurios buvo be plunksnų ir pasiligojusios“, – šokiruojančią tiesą atskleidžia R. Jatkonienė.
Ji patvirtina, kad gyvūnams negali ieškoti naujų šeimininkų, kurie jais rūpintųsi ir suteiktų tinkamas gyvenimo sąlygas, nes institucijos vis dar nepriėmė sprendimo.
Pliekia tarnybų darbą
Kodėl vis dar taip sunku kovoti su tokiais nelegaliais prekeiviais, kurie žiauriai elgiasi su gyvūnais? Egzotinius gyvūnus gelbstinti ir prižiūrinti R. Jatkonienė atvirai įvardija priežastis.
„Įstatymuose yra didelių spragų ir jie per švelnūs, per ilgai reikia laukti sprendimų. Dėl to nukenčia gyvūnai. Visuomenė tik neseniai pradėjo žiūrėti į šiuos mažuosius gyvūnus kaip į visaverčius augintinius.
Deja, daugintojai ir dauguma parduotuvių nesidomi, kur gyvens gyvūnas, laisva ranka kartu parduodamos skirtingų lyčių porelės ar net jau besilaukiančios patelės. Pardavėjui svarbu parduoti, o ne gyvūnėlio gerovė.
Tarnybos dirba per lėtai ir atlaidžiai, jie neatsižvelgia į tai, kad dekoratyviniai gyvūnai yra trumpaamžiai ir netenka galimybės praleisti savo trumpo gyvenimo mylinčioje šeimoje tinkamomis sąlygomis.
Turėtų būti griežtinami įstatymai ir skubos tvarka imamasi pakeitimų įstatymuose, kurie šiuo atveju palankūs daugintojams, o ne gyvūnams“, – griežta „Egzotic SOS“ prieglaudos įkūrėja R. Jatkonienė.
Prekiauti negali
Susisiekus su VMVT, jų atstovai patvirtina informaciją – Aleksote prekiaujančiam minimam asmeniui nuo 2025 m. lapkričio 24 d. uždrausta gyvūnų augintinių veisėjo veikla.
„Taigi prekiauti ir laikyti gyvūnų jis negali, jo atžvilgiu toliau vykdoma administracinė teisena dėl nustatytų pažeidimų ir dėl 345 gyvūnų konfiskavimo. Gavus papildomos informacijos tyrimas papildomai tęsiamas“, – lakoniškai komentuoja VMVT.
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