„Kaip tokiam lygiam kely?“: po avarijos Ateities plente – nuostaba

Panašu, kad smūgis buvo stiprus – gerokai apgadinti abiejų automobilių priekiai.
„Kaip tokiam lygiam kely tokia avarija, nesuprantu“, – į socialiniuose tinkluose patalpintas avarijos nuotraukas reagavo internautai.
Kauno policijos atstovų duomenimis, pranešimas apie eismo nelaimę Ateisties plente gautas rugpjūčio 26 d. šiek tiek po 13 val.
Kelio nepasidalijo du legvieji automobiliai – 19-mečio vairuota „Honda“ ir 32-ejų moters vairuotas „Volkswagen“.
Kauno policijos budėtojo duomenimis, per avariją nukentėjo 19-metis „Hondos“ vairuotojas. Jį apžiūrėjo į nelaimės vietą atvykę greitosios pagalbos medikai. Detalesnei apžiūrai vaikinas pristatytas į gydymo įstaigą.
Abu vairuotojai, anot policijos, blaivūs.
Dėl avarijos ši kelio atkarpa – sunkiai pravažiuojama. Rekomenduojama rinktis kitą maršrutą.
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