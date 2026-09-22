Kaišiadorių rajone – masinė avarija: automobiliai užsidegė, yra sužalotų žmonių

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 9.44 val. Kaišiadorių rajone, A1 kelyje, ties Jakštonių kaimu, susidūrė šeši automobiliai, du automobiliai užsidegė.
Pirminiais duomenimis, sužaloti 2 asmenys.
Feisbuko grupės „Reidas Vilniuje | Trikojis Vilniuje“ vaizdo įrašas.
Kaip vėliau Eltai patikslino Kauno priešgaisrinės gelbėjo valdybos vyresnioji specialistė Džiuginta Vaitkevičienė, galimai per avariją sužaloti trys asmenys.
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Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija
Eismas Vilnius–Kaunas (Kauno kryptimi) laikinai uždarytas.
Feisbuko grupės „Reidas Lietuvoje“ vaizdo įrašas.
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