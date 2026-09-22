 Kaišiadorių rajone – masinė avarija: automobiliai užsidegė, yra sužalotų žmonių

Kaišiadorių rajone – masinė avarija: automobiliai užsidegė, yra sužalotų žmonių (Papildyta)

2026-09-22 10:35
Gytis Pankūnas (ELTA)

Kaišiadorių rajone antradienį susidūrė šeši automobiliai, pranešė policija.

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Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 9.44 val. Kaišiadorių rajone, A1 kelyje, ties Jakštonių kaimu, susidūrė šeši automobiliai, du automobiliai užsidegė.

Pirminiais duomenimis, sužaloti 2 asmenys.

Feisbuko grupės „Reidas Vilniuje | Trikojis Vilniuje“ vaizdo įrašas.

Kaip vėliau Eltai patikslino Kauno priešgaisrinės gelbėjo valdybos vyresnioji specialistė Džiuginta Vaitkevičienė, galimai per avariją sužaloti trys asmenys.

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Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija
Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Kaišiadorių rajone – didžiulė avarija

Eismas Vilnius–Kaunas (Kauno kryptimi) laikinai uždarytas.

Feisbuko grupės „Reidas Lietuvoje“ vaizdo įrašas.

Šiame straipsnyje:
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avarija Kaišiadorių rajone

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