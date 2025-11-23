Kas taip įsiutino jauną kaunietį? Laisvės alėjoje pabiro stiklo šukės

Kaip praneša Kauno policija, lapkričio 22 d. apie 22.30 val. Kaune, Laisvės al., vyras (gim. 2005 m.) viešoje vietoje išdaužė pastato durų stiklą.
Vyras blaivumą tikrintis atsisakė.
Vyrui teks atsakyti už viešosios tvarkos pažeidimą.
Šeštadienį pačioje Kauno širdyje teko tramdyti siautėjusį vyrą.
