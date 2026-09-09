Kauną gniaužia spūstys: avarijos – ant žemės ir troleibusų tinkle

„Kauno autobusai“ pranešė, kad dėl Taikos pr. ir Pramonės pr. žiedinėje sankryžoje nutraukto kontaktinio tinklo bei Žemkalnio g. ir P. Lukšio g. sankryžoje įvykusio eismo įvykio laikinai sutriko eismas, todėl galimi viešojo transporto vėlavimai.
Šiuo metu kontaktinis tinklas sutvarkytas, eismas atstatytas.
Buvo nusidriekusi troleibusų ir kitų transporto priemonių eilė. P. Lukšio g. ji siekė Čečenijos Nepriklausomybės aikštę.
Dar viena avarija įvyko ir IX forto gatvėje Šilainiuose. Į nelaimę pakliuvęs mažasis automobilis po smūgio liko gerokai apgadintas. Ir čia susidarė eismo spūstys.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai