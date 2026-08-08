Kaunas tampa savaitgalio girtuoklių sostine: jau ne pirmą kartą čia nustatytos didžiausios promilės

Vienas iš jų, pirmuoju bandymu įpūtęs 3,76 promiles, o antruoju – 3,63, pirminiais duomenimis, buvo stambiausias praėjusios paros šios rūšies policijos laimikis visoje šalyje.
Minėtas automomilio „Ford“ vairuotojas, gimęs 1991 m., demaskuotas apie 17.10 val. Kauno rajone, Raudondvario kaime, nors, pirminiais duomenimis, yra kaunietis iš Vilijampolės. Ir mažėjantis jo įpūstų promilių skaičius rodo, kad sėsta prie automobilio vairo arba po daugiadienių išgertuvių, arba po to, kai buvo kurį laiką numigta „smigus“.
Sunkus girtumo laipsnis – 2,60 promilės buvo konstatuotas ir apie 20.40 val. Jonavos rajone, Stoškų kaime, policijos sustabdytam automobilio „Volkswagen“ vairuotojui, gimusiam 1972 m. Tačiau pirmuoju bandymu jis įpūtė 2,46 promiles, kas rodo, kad alkoholis vartotas prieš pat šią laiku pareigūnų nutrauktą kelionę.
Remiantis minėtomis suvestinėmis, didžiausią pavojų penktadienio vakare Kaune bei pakaunėje kėlė automobilių „Ford“ vairuotojai. Dar vienas iš jų, gimęs 1967 m., apie 19 val. įkliuvo Rokakiemio gatvėje, esančioje Rokuose. Ir pirmuoju bandymu įpūtė į policijos alkoholio matuoklį 2,35 promiles, antruoju – 2,34.
Minėtą girtų vyrų „puokštę“ apie 19.40 val. papildė ir viena moteris, gimusi 1966 m., kuriai nepasisekė dvigubai – Kauno rajone, Ringaudų kaime, jos vairuotas automobilis „Audi“ kliudė stovintį BMW, o pasirodžius policijai, ji įpūtė į pareigūnų alkoholio matuoklį pirmuoju bandymu 2,82 promiles, antruoju 2,61.
Pagal kai kurių iš minėtų vairuotojų įkliuvimo policijai laiką, neatmetama, kad su tokiu promilių kiekiu organizme skubėta pasipildyti besibaigiančias alkoholio atsargas prieš baigiantis jų prekybos parduotuvėse laikui.
Visais minėtais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vairavimo esant girtesniam, kaip 1,5 promilės alkoholio, už ką Baudžiamasis kodeksas numato baudą arba areštu, arba laisvės atėmimą iki vienerių metų. Deja, kaip jau ne kartą rašyta, tokie girtų vairuotojų nuotykiai, galėję kainuoti niekuo dėtų žmonių gyvybes, baigiasi ir atleidimu nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Portalui kauno.diena.lt pasiteiravus suvestines rengusios Kauno policijos atstovės, ar penktadienio vakare jos kolegos nesurengė reido, per kurį gaudė neblaivius vairuotojus, ši atsakė, kad tokių žinių neturi. Tačiau akcentavo, kad šios rūšies nusikaltimai yra jų prioritetas. Ir ypač penktadienio vakare jiems įprastai skiriamas didesnis dėmesys.
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