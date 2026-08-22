 Kaune automobilyje užsitrenkusį kūdikį gelbėjo ugniagesiai

Kaune automobilyje užsitrenkusį kūdikį gelbėjo ugniagesiai

2026-08-22 08:43
BNS inf.

Automobilyje užsitrenkusį kūdikį ugniagesiai išgelbėjo išdaužę šio langą, šeštadienį pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

<span>Kaune automobilyje užsitrenkusį kūdikį gelbėjo ugniagesiai</span>
Kaune automobilyje užsitrenkusį kūdikį gelbėjo ugniagesiai / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

Pranešimas apie Kauno Islandijos plente automobilyje užsitrenkusį kūdikį buvo gautas penktadienį, 11.35 valandą.

Atvykę gelbėtojai stiklo daužtuku išdaužė „Hyundai“ langą.

Išlaisvintas kūdikis perduotas motinai.

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