Kaune automobilyje užsitrenkusį kūdikį gelbėjo ugniagesiai

Pranešimas apie Kauno Islandijos plente automobilyje užsitrenkusį kūdikį buvo gautas penktadienį, 11.35 valandą.
Atvykę gelbėtojai stiklo daužtuku išdaužė „Hyundai“ langą.
Išlaisvintas kūdikis perduotas motinai.
Automobilyje užsitrenkusį kūdikį ugniagesiai išgelbėjo išdaužę šio langą, šeštadienį pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Pranešimas apie Kauno Islandijos plente automobilyje užsitrenkusį kūdikį buvo gautas penktadienį, 11.35 valandą.
Atvykę gelbėtojai stiklo daužtuku išdaužė „Hyundai“ langą.
Išlaisvintas kūdikis perduotas motinai.
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