 Kaune bandyta supleškinti namą?

Kaune bandyta supleškinti namą?

2026-06-16 12:40 diena.lt inf.

Kauno policija praneša apie padegimą.

<span>Kaune bandyta supleškinti namą?</span>
Kaune bandyta supleškinti namą? / Asociatyvi Kauno policijos nuotr.

Anot policijos, birželio 15 d. 7.56 val. pastebėta, kad Kaune, Telšių g., apdegė padegtos namo lauko durys. 

Nuostolis nustatinėjamas. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.

Šiame straipsnyje:
padegimas
padegtos durys
Kauno policija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų