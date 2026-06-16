Kaune bandyta supleškinti namą?

Anot policijos, birželio 15 d. 7.56 val. pastebėta, kad Kaune, Telšių g., apdegė padegtos namo lauko durys.
Nuostolis nustatinėjamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Kauno policija praneša apie padegimą.
Anot policijos, birželio 15 d. 7.56 val. pastebėta, kad Kaune, Telšių g., apdegė padegtos namo lauko durys.
Nuostolis nustatinėjamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
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